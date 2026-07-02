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2026年世界盃淘汰賽全面開打，在昨（1）日的32強割喉戰中，地主墨西哥以2：0完勝南美勁旅厄瓜多，自1986年世界盃以來，暌違40年打破首輪淘汰魔咒、殺進16強。這場得來不易的勝利讓全墨西哥陷入瘋狂，首都墨西哥城湧入超過百萬人上街狂歡，未料卻樂極生悲演變成踩踏慘劇，目前已證實共有4人身亡，其中3人死因是窒息，另外1人則是胃腸道出血。本屆世界盃主辦國之一的墨西哥，在曾執教過日本國家隊的傳奇名帥阿吉雷（Javier Aguirre）帶領下，本屆賽事打出隊史罕見的統治力。擊敗厄瓜多後，墨西哥不僅豪取一波4連勝，更創下「一球未失」的恐怖紀錄。根據英國《BBC》等國際媒體報導，這場暌違40年的歷史性大勝，讓等待已久的墨西哥人民徹底理智線斷裂。球賽一結束，首都墨西哥城的獨立紀念塔等著名地標，瞬間被超過100萬名狂熱球迷擠得水洩不通。群眾在街頭瘋狂飲酒、燃放煙火，徹夜高歌慶祝國家英雄挺進下輪。然而，這場舉國同歡的慶典卻在人潮過度擁擠下演變成致命災難。當地警方與醫療機構隨後證實，在狂歡現場有4人不幸身亡，死者分別為一名44歲男子、一名48歲女子、一名30多歲的男子以及一名年僅19歲的年輕女性。經初步法醫鑑定，其中有3人的死因皆為在極度擁擠的人群中遭「窒息身亡」，另一人則是因胃腸道出血，顯見當時現場推擠情況有多失控。墨西哥城新任市長布魯加達（Clara Brugada）隨即發表緊急聲明，向死者家屬表達深切哀悼。他表示：「醫護人員在現場第一時間就對傷者進行了急救與心肺復甦術（CPR），並迅速送往專門醫院搶救，無奈仍無法挽回悲劇。」布魯加達也沉痛地向全國民眾呼籲：「接下來慶祝勝利的同時，請務必帶著責任感、同理心與克制力。」世界盃比賽中大難不死卻痛失4名同胞，墨西哥的黑馬之旅接下來面臨更嚴峻的考驗。他們將在7月6日的16強淘汰賽中，硬碰實力強悍的英格蘭。有鑑於此次慶祝活動中出現嚴重的死傷，墨西哥政府與警方不敢掉以輕心，已經提前宣布針對接下來的比賽日，全國各大聚集點將會實施「史上最嚴格的交通與集會管制」，嚴格限制入場人數並加強警力戒備，嚴防類似的踩踏與窒息悲劇再度重演。