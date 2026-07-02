中聯油脂一批大豆沙拉油驗出苯駢芘8.1μg/kg，超出台灣食用油脂標準約4倍，約1300公噸油品流向福懋、福壽與泰山，其中泰山約291公噸，相關產品已啟動下架回收。苯駢芘被列為第1級致癌物，王介立醫師表示，短期吃到不等於急性中毒，也無法用吃幾匙判斷致癌風險，但還是建議民眾立即停用問題批號油品、依公告退貨，並減少日常高溫油炸、燒烤與煙燻食物。
苯駢芘是什麼？
王介立醫師說明，苯駢芘是一種可能在高溫、燃燒或食品加工過程中產生的污染物，常見來源包括燒烤、煙燻、油炸、油品反覆高溫使用，或原料、製程受到污染，被列為第1級致癌物，已經確認對人類有致癌風險，只要食品驗出超過標準，就必須下架回收。
苯駢芘吃到會不會立刻中毒？
王介立醫師指出，苯駢芘長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌。
苯駢芘吃多少會致癌？
很多人最想知道「吃多少會致癌」，但醫師提醒，這類致癌物沒有一個明確答案，無法簡化成「吃幾匙就會得癌症」，因為癌症風險跟吃進去的量、吃多久、體重、個人體質都有關，也不是「超標4倍，癌症風險就變4倍」。超標代表這批油不合格，依法要下架回收；但對個人來說，短期吃到不等於一定會罹癌。
王介立醫師用保守的方式估算，假設一名60公斤成人每天吃30至40公克食用油，而且全部都來自這批問題油品，推估風險仍屬於低度健康關切。更何況一般民眾不太可能每天、每餐、所有用油都剛好來自同一批油，因此實際風險通常會更低。
苯駢芘吃進去可以代謝嗎？
可以，但不代表完全沒事，苯駢芘進入人體後，會經過身體代謝系統處理，部分會被轉化、排出。不過，它在代謝過程中也可能變成會傷害DNA的物質，這就是為什麼它被視為致癌風險來源。
苯駢芘吃進肚子怎麼辦？
如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議真立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用，依業者公告退貨。若本身是孕婦、兒童、慢性病患者、腎臟病或透析患者，也不需要因為這次事件自行改變治療或安排特殊檢查；若身體本來就有不適，則依原本症狀就醫。
🟡泰山盤點可能受波及的產品包含
▪︎金酥耐炸油18L
▪︎沙拉油18L
▪︎環保鐵桶沙拉油18kg
▪︎泰山不飽和大豆沙拉油2.6L
▪︎泰山精選蔬菜油3L
▪︎泰山好理調合油2L
▪︎泰山大豆沙拉油0.6L
▪︎泰山歐式果實精華調合油1.5L
▪︎泰山好理調合油0.6L
▪︎花生風味調合油2L
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王介立醫師說明，苯駢芘是一種可能在高溫、燃燒或食品加工過程中產生的污染物，常見來源包括燒烤、煙燻、油炸、油品反覆高溫使用，或原料、製程受到污染，被列為第1級致癌物，已經確認對人類有致癌風險，只要食品驗出超過標準，就必須下架回收。
王介立醫師指出，苯駢芘長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌。
苯駢芘吃多少會致癌？
很多人最想知道「吃多少會致癌」，但醫師提醒，這類致癌物沒有一個明確答案，無法簡化成「吃幾匙就會得癌症」，因為癌症風險跟吃進去的量、吃多久、體重、個人體質都有關，也不是「超標4倍，癌症風險就變4倍」。超標代表這批油不合格，依法要下架回收；但對個人來說，短期吃到不等於一定會罹癌。
王介立醫師用保守的方式估算，假設一名60公斤成人每天吃30至40公克食用油，而且全部都來自這批問題油品，推估風險仍屬於低度健康關切。更何況一般民眾不太可能每天、每餐、所有用油都剛好來自同一批油，因此實際風險通常會更低。
苯駢芘吃進去可以代謝嗎？
可以，但不代表完全沒事，苯駢芘進入人體後，會經過身體代謝系統處理，部分會被轉化、排出。不過，它在代謝過程中也可能變成會傷害DNA的物質，這就是為什麼它被視為致癌風險來源。
苯駢芘吃進肚子怎麼辦？
如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議真立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用，依業者公告退貨。若本身是孕婦、兒童、慢性病患者、腎臟病或透析患者，也不需要因為這次事件自行改變治療或安排特殊檢查；若身體本來就有不適，則依原本症狀就醫。
▪︎金酥耐炸油18L
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▪︎泰山好理調合油0.6L
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