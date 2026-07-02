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全球人工智慧（AI）投資熱潮持續升溫，資金正大舉流向科技與半導體類股，也讓向來被視為避險資產的黃金失去光環。尤其在市場對美國利率上升的預期，加上美元走強和美國公債殖利率走高之下，黃金價格壓力劇增，更促使投資者尋求更具盈利性的投資機會。《金融時報》分析指出，黃金正經歷逾10年來最艱困的時期之一，不僅回吐相當大一部分先前創下歷史高點的漲幅，更可能寫下自2013年以來最差的單季表現。報導指出，在AI浪潮推動下，全球投資人大幅加碼半導體、人工智慧及數位基礎建設相關企業，促使許多基金重新調整投資組合，降低黃金配置比重，轉而提高AI概念股持股。由於相關科技股近幾個月報酬率亮眼，持續吸引市場資金流入，也進一步排擠黃金等傳統避險資產。除了AI投資熱潮外，美國利率可能維持高檔、美元走強及美國公債殖利率攀升，也成為壓抑金價的重要因素。分析指出，由於黃金本身不具孳息，當利率與債券收益率提高時，其投資吸引力相對下降，促使投資人轉向收益更高的資產。《金融時報》指出，即使全球多個地區仍面臨地緣政治緊張局勢，黃金價格依然持續承壓，反映市場投資偏好已出現明顯轉變。相較於傳統避險工具，投資人如今更青睞與經濟成長及科技創新相關的資產。不過，市場分析師認為，黃金目前面臨的壓力未必是長期趨勢。各國中央銀行仍持續增加黃金儲備，作為分散外匯存底、降低對美元依賴的重要策略，這股官方買盤預料將為金價提供長期支撐。分析指出，未來若AI投資熱潮持續延燒，科技股仍可能吸引大量資金，但在全球央行持續增持黃金、地緣政治風險未完全消退的情況下，黃金中長期仍具一定支撐力，後續走勢將取決於美國貨幣政策、美元表現及市場風險偏好的變化。