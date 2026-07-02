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▲泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」驗出致癌物超標，相關批號一次看。（圖／台中食安處提供）

問題油原料4月製造 石崇良：到成品時檢驗發現異常

泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」（批號0409315），在第三方檢驗時，因苯駢芘（BaP）檢驗不符合我國法規標準，預防性下架。衛福部長石崇良說，目前掌握到中聯的原料為4月製造，當時送驗合格，但後面成品檢驗時發現異常，因此回頭查核。針對3家大廠爆出沙拉油原料驗出一級致癌物超標，而主要是由油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」，食藥署昨（1）日說明，均已啟動下架回收機制。而石崇良今（2）日出席衛環委員會審查「菸害防制法部分條文修正草案」案，會前接受媒體聯訪提到，6月30日接到通報檢驗苯駢芘超標的狀況。石崇良表示，衛福部也掌握52萬公斤油品。他表示，目前製造日期為今年4月4日、有效期限為9月30日的批號，全部下架，涉及中聯的泰山、福壽、福懋3家業者也同步通知，若消費者持有相關批號產品，可至原購買商家退貨。石崇良說明，因原料初步在4月製造，當時有送驗且報告是合格，但後續送製成品後再檢驗，發現異常，回頭追蹤殘餘原料，驗出不合規定的數據。他指出，食藥署已和地方衛生局釐清過程發生什麼問題，包括製造過程的溫控或是其他額外情況，尚未完全釐清前，已要求該廠停工。相關苯駢芘超標的油品，食藥署目前掌握共計18品項、21批號產品，包括中聯油脂提供泰山、福壽、福懋3家公司。