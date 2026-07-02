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中國於7月1日正式施行《民族團結進步促進法》，對此，民進黨中國部今（2）日表示，名稱看似「團結」、「進步」，實際上卻是把中共的政治控制、統戰思維與跨境鎮壓包裝成法律制度，企圖將「紅色恐怖」延伸到境外，該法的目標是要「團結（消滅同化）」異議的聲音，這與台灣社會「多元尊重」的價值完全無法共容。民進黨中國部指出，中共所說的「民族團結進步」，是要求所有人只能有一種立場、一種歷史觀、一種國家認同，最後只能剩下一種聲音，中共把不同意見視為威脅，把不同身分視為必須消除的對象，因此，《民族團結進步促進法》真正要促進的，不是民族團結，而是民族完全同化；也不是尊重差異，而是消滅所有差異，要求所有人接受中共當局定義的民族、歷史、文化與國家認同，不能存在其他想法；相反的，民主台灣相信，真正的族群政策，應該是尊重彼此不同，多元族群、多元文化、多元認同，可以共同生活、彼此尊重。民進黨中國部進一步指出，更值得警惕的是，這部法律已經不只是中國的內部法律，而是中共推動「長臂管轄」（Long-arm Jurisdiction）與「跨境鎮壓」（Transnational Repression）的重要工具，所謂「長臂管轄」，是中國試圖突破國界，把本國法律適用到境外中國人民身上，而「跨境鎮壓」則是更進一步，是中國威權政權運用法律、外交、經濟、資訊、網路、商業甚至家屬施壓等各種手段，把國家暴力施用於境外，打擊包括外國人在內的所有對中國持有異議的人士。民進黨中國部說，針對台灣，中共近年來已陸續推出「懲獨22條」、「台獨頑固分子清單」、「打手、幫兇」清單，甚至設立舉報信箱、揚言終身追責，不斷營造中國法律可以管轄台灣人民的假象，如今，《民族團結進步促進法》更將這套邏輯制度化，把中共的政治標準，試圖強加給境外的個人、企業、學術機構、媒體及民間團體。民進黨中國部表示，《民族團結進步促進法》的真正目的，不只是新增一部民族政策法律，而是將中共近年推動的法律戰、統戰、認知作戰與跨境鎮壓進一步制度化。對兩岸關係的負面影響包括，第一，將「中華民族共同體」入法，進一步把民族認同與「國家統一」、「中國共產黨領導」綁定，壓縮多元認同與不同政治主張的空間；第二，與《反分裂國家法》、「懲獨22條」等措施相互配合，形成從政治宣示、行政制裁到司法追訴的對台法律戰體系；第三，升高台灣政治人物、學者、媒體、企業及公民團體赴中交流的人身風險，並擴大對國際友台人士的威懾效果；第四，藉由模糊且高度政治化的法律概念，擴大寒蟬效應，使台灣及國際社會因擔憂政治或商業代價而產生自我審查，這也是跨境鎮壓最核心的目的。民進黨中國部強調，《民族團結進步促進法》未必能直接改變台灣的法律秩序，但它清楚展現中共正透過國內立法，持續宣示對台灣及境外人士的無理政治管轄主張，並將法律戰、統戰、認知作戰與跨境鎮壓相互結合，企圖影響台灣人民及國際社會與中國互動的行為與決策。民進黨中國部說，台灣是一個民主國家，人民擁有言論自由、思想自由、學術自由與文化多元的權利。中共當局沒有任何正當性，可以將自己的法律、意識形態與政治忠誠要求強加於台灣人民，更沒有資格把威權統治延伸到台灣，甚至延伸到國際社會。民進黨中國部強調，面對威權擴張，民進黨將持續與理念相近的國家攜手合作，共同反制跨境鎮壓、長臂管轄與法律戰，守護民主自由、多元尊重與以規則為基礎的國際秩序。