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1300噸大豆沙拉油驗出致癌物！2014年地溝油惡夢再被憶

▲對於泰山、福壽、福懋3家公司因油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」苯駢芘（BaP）檢驗不符合，共計15品項，確認啟動下架回收機制。（圖／食藥署提供）

台灣食安最黑暗的一年！2014年強冠餿水油、頂新黑心油連環爆

▲前頂新製油公司董事長魏應充因違反食品安全衛生管理法及詐欺等76項罪名入獄。(圖／NOWNEWS資料照片)

劣質油悲劇！盤點台灣5大黑心油事件

中聯油脂股份有限公司主動通報，旗下「大豆沙拉油」自主檢驗出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，確認該批油品總計約1300公噸，已流向包括泰山、福壽及福懋3家業者，各大業者已緊急啟動預防性下架與回收機制。《NOWNEWS今日新聞》盤點台灣食安史上5件重大毒油事件，帶領民眾一次了解。根據食藥署表示，中聯油脂通報其出產的「大豆沙拉油」檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，該批油品已流向泰山、福壽及福懋等3大油廠，總計15款產品受到影響。說到過往台灣曾爆出的重大毒油事件，一定會提到2014年「強冠餿水油」與「頂新黑心油」連環爆問題。據了解，2014年9月爆出強冠公司長期向地下油行業者收購以餿水油、皮革油、動物飼料用油等提煉成的劣質油品，再加工製成「全統香豬油」等食用油品轉售給200多家廠商，引起國內一連串食安風暴，含有大量重金屬的劣質油全被民眾吃下肚。同年10月，則爆發規模更大的「頂新飼料油事件」，頂新集團旗下的正義制油公司與頂新製油，被查出向越南大幸福公司以低價購買飼料油，將其混入食用油脂經過精煉、脫臭後販售，並流向全台多家下游食品廠與餐飲業。這起事件爆發引發全台民眾強烈憤慨，甚至發起抵制頂新集團所有產品，甚至在賣場發起購買後退貨的「秒買秒退」行動。最終前頂新製油公司董事長魏應充因違反食品安全衛生管理法及詐欺等76項罪名，被判合併應執行有期徒刑8年6個月、10年定讞，頂新公司罰金為新台幣1億200萬元。彰化油脂公司在製造米糠油時使用「多氯聯苯」作為熱媒，因管線破裂導致其滲入食用油中，造成全台逾兩千多人食用後中毒，受害者出現皮膚病變、免疫系統受損，甚至影響後代，堪稱是台灣史上最嚴重的食安悲劇之一。1985年9月，台灣爆發震驚社會的「德泰油行餿水油事件」，也是台灣首宗自製餿水油事件，業者自1976年起長達10年以低價收購養豬餿水，經過脫酸、脫臭，偽裝成合法食用油販售，由於事件於中秋節前夕爆發，導致民眾恐慌並衝擊糕餅業。大統長基公司長期以低價棉籽油及葵花油，混充高價橄欖油及葡萄籽油，並違法添加「銅葉綠素」染色，負責人牟取不法暴利長達多年。強冠公司收購工廠廢油和餿水油，並以33％劣質油混合67％豬油，出廠成為「全統香豬油」油品並流入市面，多家知名下游廠商皆中標使用強冠公司黑心油品。正義股份有限公司向越南大幸福公司購入非供人食用的飼料油，精煉後混充為食用豬油販賣，問題油品流竄全台，此事件緊接在強冠餿水油風暴後爆發，點燃全台民眾怒火，發起強烈抵制頂新集團商品的行動。