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▲日本男網友透露自己認識TWICE之後，從暴走族改邪歸正成為了追星族。（圖／翻攝自X）

TWICE台灣成員周子瑜不只憑藉高人氣圈粉，甚至還改變了一名日本暴走族（不良少年）的命運！一名曾是日本暴走族成員的男網友「ゆうせい」分享自己的親身經歷，坦言因為對周子瑜一見鍾情入坑TWICE，讓他決心告別打架、飆車的過去，重新找回人生方向，勵志故事感動大批網友。這名網友名叫「ゆうせい」，曾是日本愛知縣暴走族團體「狂日畏」成員，他透露，過去的自己每天沉迷飆車、打架，不守規矩，把兄弟義氣看得比家人還重要，甚至曾與父親鬧翻，將近一年沒有聯絡，家庭關係因為自己走入歪途而降到冰點。直到2016年左右，他偶然在網路上看見TWICE的表演影片，當時完全不知道這個團體的他，卻一眼就被周子瑜吸引，從此成為死忠粉絲，從那一刻起，ゆうせ決定成為一位配得上支持偶像的人，因此徹底改變自己的人生，不僅不再參加暴走族集會，也把過去騎乘的重機轉讓給後輩，誓言不再拾起暴走族隊服。如今的ゆうせい從留著飛機頭、眼神兇狠的不良少年，變成身穿TWICE應援服、手拿應援扇，為TWICE大聲應援的忠實粉絲，雖然他後來變心成為了定延粉絲，不過為了追星的高昂花費，他開始努力找工作、存錢，只為了能親自參加TWICE演唱會。更令人感動的是，ゆうせい與家人的關係也因此修復，媽媽看到兒子改邪歸正之後超級開心，甚至去韓國玩看到子瑜照片時，還會特地拍下來跟兒子分享，這段故事在X曝光後，不少網友感動直呼：「偶像真的能改變一個人的人生。」而這位成功改變暴走族人生的子瑜，將於今（3）日登上高雄啤酒節舞台，首次以個人歌手身分回家開唱，讓粉絲期待萬分。