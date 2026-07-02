台灣驚爆毒大豆沙拉油事件！衛生福利部食品藥物管理署表示，泰山、福壽、福懋等大廠共1300公噸毒油品流入市面，上游台中的中聯油脂自主通報檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標，影響超過21個批號共18個品項，《NOWNEWS今日新聞》整理全通路下架進度、退貨方法；挑選健康油品方法、誤吃怎麼辦一次看。
泰山、福壽、福懋全中！中聯油脂自爆「苯駢芘」一級致癌物超標4倍
食藥署接獲中聯油脂股份有限公司主動通報，提供泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司，使用的「大豆沙拉油」自主檢驗檢出苯駢芘含量不符標準。
製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日的產品批號315-1150404的大豆沙拉油，檢出「苯駢芘（BaP）」含量為8.1μg/kg，嚴重超出我國規定《食品中污染物質及毒素衛生標準》2.0μg/kg上限，超標約4倍。
1300公噸毒油品流入市面！增至21個批號共18個品項 一圖看懂
食藥署表示，該批苯駢芘超標之大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），已分別於4月8日至4月10日出貨至福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
中聯油脂依規定透過「食品藥物業者登錄平台」完成自主通報；該三家業者經通報後，也已啟動下架回收機制，衛生機關持續督導追蹤案內產品下架回收情形。
食藥署提醒業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
「毒沙拉油」增至21個批號共18個品項：
中聯油脂股份有限公司
1、大豆沙拉油（批號：315-1150404）115/9/30
福壽實業股份有限公司 客服專線0800-236699
2、福壽大豆沙拉油3L（批號：C1160426K）2027/4/15
3、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426O）2027/4/14
4、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426P）2027/4/14
5、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426O）2027/4/15
6、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426P）2027/4/15
7、福壽健味香油3L（批號：BL150426L）2028/4/5
福懋油脂股份有限公司 客服專線：0800-888255
8、益康大豆沙拉油18L（批號：20270411000408）2027/4/11
9、益康大豆沙拉油18KG（批號：20270413000408）2027/4/13
10、益康烹調油18L（批號：20270413000403）2027/4/13、2027/4/14
11、一級黃豆油（批號：202604091315）2026.10.04
泰山企業股份有限公司 客服專線：0800-079080
12、金酥耐炸油18L（批號：2027040801）
13、沙拉油18L（批號：2027040901）
14、環保鐵桶沙拉油18kg（批號：2027040901）
15、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L x6入新版（批號：2027040901）
16、泰山精選蔬菜油3L（批號：62027072506）
17、泰山好理調合油2L x6（批號：2027072506）
18、泰山大豆沙拉油0.6L x12入新版（批號：2027041301）
19、泰山歐式果實精華調合油1.5L x6入（批號：2027101301）
20、泰山好理調合油0.6L x24（批號：2027072504）
21、泰山花生風味調和油2L x6入（批號：2027100901）
全聯、萬家福退貨方式！全通路下架進度 沒發票也能退錢
◾️全聯、大全聯：
下架進度：收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。
退貨方式：消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
◾️萬家福量販、樂家康超市：
下架進度：目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架。
退貨方式：消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
◾️愛買：
下架進度：泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。
退貨方式：需消費者向泰山進行退貨。
◾️泰山企業股份有限公司（免發票可退貨）
泰山企業表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。
若是無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山公司將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9/30均可受理相關作業。
「苯駢芘」是什麼？致癌危機一次看
第三方公正檢驗機構台美檢驗（SuperLab）表示，苯駢芘簡稱PAHs、英文Benzo[a]pyrene（化學式：C20H12）。
苯駢芘是一種多環芳香族碳氫化合物PAHs，是環境中存在的污染物，包括空氣、土壤和水等都可能含有PAHs，在食品烘培、燒烤等烹煮的加工過程中亦會產生PAHs，尤其脂肪及蛋白質含量高的食品，在受熱的時候產生較多的PAHs，而燒焦食品、油炸過久的食品也會有較多的PAHs的含量。
根據國際癌症研究機構指出，多種PAHs具致突變性或致癌性，其中以苯駢芘（BaP）之致癌性最強，屬於1級致癌物，即流行病學中確認為人類致癌因子。
其中最常與人接觸的管道，是從食物中接觸，此外也會透過吸入空氣中的汙染物或經由皮膚接觸，食物大多為燒烤烹煮類的，空氣大多是吸菸、工廠空汙、汽機車排放的廢氣。
一般添加油製產品、泡麵的料理包、油炸用油、油炸油脂檢測之反應產物，需要檢驗苯駢芘。
怎麼挑選健康油品？衛福部曝三大指標
衛福部表示，提醒分辨好油與壞油，主要有3大指標。
一、不飽和脂肪含量要高：
豬油（動物油）含較多飽和脂肪，食用過多易使膽固醇沉積在血管壁，致血管內壁增厚、血管彈性降低，使血壓上升，增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的風險。
在油品的選擇上，一般植物油，如大豆油、葵花籽油、芥花籽油、玉米油、橄欖油、葡萄籽油、胡麻油等，都屬於不飽和脂肪含量（85%以上）較高的油，適合作為家庭低溫方式之烹調用油。
二、少用油炸烹調：
牛脂、豬油、棕櫚油等，因飽和脂肪含量（34%以上）較高，熔點高，氧化安定性佳，因此較適合作為高溫油炸油使用。然而，由於飽和脂肪對心血管系統之傷害，民眾應盡量減少油炸食物的攝取，換言之，不論油炸食物是採用哪一種油，基本上其對健康都是不好的。
三、反式脂肪比飽和脂肪更不健康：
反式脂肪是加工過的植物油，結構式為反式不飽和脂肪，然而卻比飽和脂肪更不健康！研究指出每天只要攝取少量（4～5公克）的反式脂肪，就足以使血液中膽固醇升高，並增加23%罹患心血管疾病的風險，反式脂肪主要存在於酥炸類，包含有「餡」糕點、夾心餅乾、甜甜圈、蛋糕、爆米花，或有夾心或包被半固態油脂的捲心餅、夾心餅等。
誤吃致癌油怎麼辦？可以代謝嗎 醫師曝正確觀念
王介立醫師表示，苯駢芘常見食物來源包括燒烤、煙燻、油炸、油品反覆高溫使用；短期吃到不等於急性中毒，也無法用吃幾匙判斷致癌風險，長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌，但還是建議民眾立即停用問題批號油品、依公告退貨，並減少日常高溫油炸、燒烤與煙燻食物。
到底吃多少會致癌？醫師提醒，這類致癌物沒有明確答案，無法簡化成「吃幾匙就會得癌症」，更不是「超標4倍，癌症風險就變4倍」。因為癌症風險跟吃進去的量、吃多久、體重、個人體質都有關。
苯駢芘進入人體後，會經過身體代謝系統處理，部分會被轉化、排出。不過，它在代謝過程中也可能變成會傷害DNA的物質，這就是為什麼它被視為致癌風險來源。
如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議真立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用，依業者公告退貨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
食藥署接獲中聯油脂股份有限公司主動通報，提供泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司，使用的「大豆沙拉油」自主檢驗檢出苯駢芘含量不符標準。
製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日的產品批號315-1150404的大豆沙拉油，檢出「苯駢芘（BaP）」含量為8.1μg/kg，嚴重超出我國規定《食品中污染物質及毒素衛生標準》2.0μg/kg上限，超標約4倍。
1300公噸毒油品流入市面！增至21個批號共18個品項 一圖看懂
食藥署表示，該批苯駢芘超標之大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），已分別於4月8日至4月10日出貨至福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
中聯油脂依規定透過「食品藥物業者登錄平台」完成自主通報；該三家業者經通報後，也已啟動下架回收機制，衛生機關持續督導追蹤案內產品下架回收情形。
食藥署提醒業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
「毒沙拉油」增至21個批號共18個品項：
中聯油脂股份有限公司
1、大豆沙拉油（批號：315-1150404）115/9/30
福壽實業股份有限公司 客服專線0800-236699
2、福壽大豆沙拉油3L（批號：C1160426K）2027/4/15
3、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426O）2027/4/14
4、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426P）2027/4/14
5、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426O）2027/4/15
6、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426P）2027/4/15
7、福壽健味香油3L（批號：BL150426L）2028/4/5
福懋油脂股份有限公司 客服專線：0800-888255
8、益康大豆沙拉油18L（批號：20270411000408）2027/4/11
9、益康大豆沙拉油18KG（批號：20270413000408）2027/4/13
10、益康烹調油18L（批號：20270413000403）2027/4/13、2027/4/14
11、一級黃豆油（批號：202604091315）2026.10.04
泰山企業股份有限公司 客服專線：0800-079080
12、金酥耐炸油18L（批號：2027040801）
13、沙拉油18L（批號：2027040901）
14、環保鐵桶沙拉油18kg（批號：2027040901）
15、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L x6入新版（批號：2027040901）
16、泰山精選蔬菜油3L（批號：62027072506）
17、泰山好理調合油2L x6（批號：2027072506）
18、泰山大豆沙拉油0.6L x12入新版（批號：2027041301）
19、泰山歐式果實精華調合油1.5L x6入（批號：2027101301）
20、泰山好理調合油0.6L x24（批號：2027072504）
21、泰山花生風味調和油2L x6入（批號：2027100901）
◾️全聯、大全聯：
下架進度：收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。
退貨方式：消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
◾️萬家福量販、樂家康超市：
下架進度：目前已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架。
退貨方式：消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
◾️愛買：
下架進度：泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。
退貨方式：需消費者向泰山進行退貨。
◾️泰山企業股份有限公司（免發票可退貨）
泰山企業表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。
若是無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山公司將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9/30均可受理相關作業。
「苯駢芘」是什麼？致癌危機一次看
第三方公正檢驗機構台美檢驗（SuperLab）表示，苯駢芘簡稱PAHs、英文Benzo[a]pyrene（化學式：C20H12）。
苯駢芘是一種多環芳香族碳氫化合物PAHs，是環境中存在的污染物，包括空氣、土壤和水等都可能含有PAHs，在食品烘培、燒烤等烹煮的加工過程中亦會產生PAHs，尤其脂肪及蛋白質含量高的食品，在受熱的時候產生較多的PAHs，而燒焦食品、油炸過久的食品也會有較多的PAHs的含量。
根據國際癌症研究機構指出，多種PAHs具致突變性或致癌性，其中以苯駢芘（BaP）之致癌性最強，屬於1級致癌物，即流行病學中確認為人類致癌因子。
其中最常與人接觸的管道，是從食物中接觸，此外也會透過吸入空氣中的汙染物或經由皮膚接觸，食物大多為燒烤烹煮類的，空氣大多是吸菸、工廠空汙、汽機車排放的廢氣。
一般添加油製產品、泡麵的料理包、油炸用油、油炸油脂檢測之反應產物，需要檢驗苯駢芘。
怎麼挑選健康油品？衛福部曝三大指標
衛福部表示，提醒分辨好油與壞油，主要有3大指標。
一、不飽和脂肪含量要高：
豬油（動物油）含較多飽和脂肪，食用過多易使膽固醇沉積在血管壁，致血管內壁增厚、血管彈性降低，使血壓上升，增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的風險。
在油品的選擇上，一般植物油，如大豆油、葵花籽油、芥花籽油、玉米油、橄欖油、葡萄籽油、胡麻油等，都屬於不飽和脂肪含量（85%以上）較高的油，適合作為家庭低溫方式之烹調用油。
二、少用油炸烹調：
牛脂、豬油、棕櫚油等，因飽和脂肪含量（34%以上）較高，熔點高，氧化安定性佳，因此較適合作為高溫油炸油使用。然而，由於飽和脂肪對心血管系統之傷害，民眾應盡量減少油炸食物的攝取，換言之，不論油炸食物是採用哪一種油，基本上其對健康都是不好的。
三、反式脂肪比飽和脂肪更不健康：
反式脂肪是加工過的植物油，結構式為反式不飽和脂肪，然而卻比飽和脂肪更不健康！研究指出每天只要攝取少量（4～5公克）的反式脂肪，就足以使血液中膽固醇升高，並增加23%罹患心血管疾病的風險，反式脂肪主要存在於酥炸類，包含有「餡」糕點、夾心餅乾、甜甜圈、蛋糕、爆米花，或有夾心或包被半固態油脂的捲心餅、夾心餅等。
誤吃致癌油怎麼辦？可以代謝嗎 醫師曝正確觀念
王介立醫師表示，苯駢芘常見食物來源包括燒烤、煙燻、油炸、油品反覆高溫使用；短期吃到不等於急性中毒，也無法用吃幾匙判斷致癌風險，長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌，但還是建議民眾立即停用問題批號油品、依公告退貨，並減少日常高溫油炸、燒烤與煙燻食物。
到底吃多少會致癌？醫師提醒，這類致癌物沒有明確答案，無法簡化成「吃幾匙就會得癌症」，更不是「超標4倍，癌症風險就變4倍」。因為癌症風險跟吃進去的量、吃多久、體重、個人體質都有關。
苯駢芘進入人體後，會經過身體代謝系統處理，部分會被轉化、排出。不過，它在代謝過程中也可能變成會傷害DNA的物質，這就是為什麼它被視為致癌風險來源。
如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議真立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用，依業者公告退貨。