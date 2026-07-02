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2026年世界盃32強淘汰賽持續火熱開戰，共同主辦國之一的美國隊，於今（2）日在舊金山灣區體育場迎戰首度殺進淘汰賽的波士尼亞與赫塞哥維納。這場大戰高潮迭起，地主軍團雖靠著前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在上半場尾聲打破僵局，但他下半場卻因踩到對手遭紅牌罰下，讓美國隊陷入少打1人的絕境。好在終場前小將蒂爾曼（Malik Tillman）驚天自由球一箭穿心，美國最終以2：0強勢退敵，順利挺進16強，下一輪將與比利時上演強強對決。手握主場優勢的美國隊開賽便展現東道主氣勢，頻頻由隊長普利西奇（Christian Pulisic）發動邊路切入。上半場雙方互有攻防，波赫長青樹哲科（Edin Dzeko）也多次利用制空權製造門前險象，所幸美國門將弗里茲（Brad Friedel）都成功守住力保不失。僵局直到第45分鐘終於被打破，波赫後防線在解圍時發生低級失誤，反應神速的巴洛貢笑納大禮，在禁區內冷靜推射建功，幫助美國取得1：0領先。興奮的巴洛貢進球後，隨即在場邊大跳NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）標誌性的「霸王步」慶祝。這一幕也立刻釣出詹皇本人，在社群媒體上轉發激動發文：「衝啊！小伙子這球太炸裂了！」下半場戰局風雲變幻，第51分鐘，波赫進攻核心哲科在跑動中意外受傷、被換下場，這對落後的波赫而言無疑是一記重創。然而，美國隊的優勢並未維持太久，第64分鐘，進球功臣巴洛貢在一次前場拼搶中，不慎直接踩中波赫防守球員穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）的右腳踝。裁判在親自觀看VAR重播後，認定動作極具危險性，無情出示紅牌將巴洛貢一發驅逐出場，美國隊瞬間陷入10人應戰的少打多劣勢。多1個人的波赫隨即展開海嘯般的邊路傳中反撲，但美國隊後防線眾志成城，讓對手完全無法越雷池一步。頂住對手狂轟濫炸後，第82分鐘美國隊在禁區前緣大約20碼處贏得位置絕佳的定位球。年僅24歲的中場新星蒂爾曼當仁不讓，操刀拉出一道極其刁鑽的弧線，球直奔球門左上死角破網。這記高難度的直接自由球，瞬間將美國的領先優勢擴大為2球，也徹底澆熄了波赫隊的反撲氣焰。儘管傷停補時長達10分鐘，波赫依然無法破門，首次世界盃淘汰賽之旅只能抱憾止步32強。而這支少打1人的鐵血地主軍團則成功在主場捍衛榮耀，他們將在7月7日的16強爭奪戰中，與稍早上演神奇逆轉的傳統豪權比利時正面交鋒，爭奪世界盃8強門票。