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藝人連晨翔日前透露遺失錢包，焦急發文向網友求助，還一度許願希望能順利找回，引發不少粉絲替他集氣。昨（1）日他終於傳來好消息，在社群平台曬出自拍照，開心宣布「我的錢包找到了」，並透露才剛向草莓月亮許完願，11點11分就接到警方來電，讓他直呼相當神奇。連晨翔發文表示，「報告大家我的錢包找到了。」他透露，自己才剛跟草莓月亮許完願，沒多久就在11點11分接到電話，得知錢包已被拾獲，「謝謝樹林分局。」失而復得後，連晨翔也忍不住向拾獲錢包的好心人喊話，「我愛我的樹林鄉親，更感激撿到的好心人，謝謝你的善良，但沒辦法聯絡到你，如果有看到這篇文能聯絡我嗎？我想當面好好跟你說謝謝，因為這錢包對我的意義很重要！」他也感謝這幾天所有幫忙轉發貼文、協助尋找的網友，「謝謝每一位這幾天幫我推文也幫我找的人，你們的熱心跟溫暖真的讓我覺得很感動，我愛大家，謝謝謝謝～」連晨翔笑說，經過這次經驗，未來一定會更加小心，「我以後一定會小心不會再那麼蠢，腦袋一定會帶出門！」