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▲郭台銘近日爆出疑似有婚外情，引發外界高度討論。（圖／翻攝自郭台銘FB）

鴻海集團創辦人郭台銘（郭董）遭爆與一名50歲謝姓女球友曖昧後，該名女性身分訊息等也狂被挖，像是曾離過兩次婚、小孩已30歲等個人資訊，導致謝女已在上個月29日搭機出國，疑似是想避風頭。不料近日又有人爆出她的身材，36E的上圍加上水桶腰，還透露她一遇到男性，說話就會變娃娃音。郭台銘的曖昧女球友個人資訊狂被挖，除了離婚、有小孩外，近日據《鏡週刊》報導，謝女的身材竟也被爆料，遭爆不只有水桶腰，就連36E的傲人上圍也是靠後天努力得來。除此之外，報導還指出謝女在遇到男性時，說話聲音會自動轉變為娃娃音，遇到女性就恢復正常。據悉，有知情球友爆料，與郭台銘互動熱絡的謝女英文名字為Annie，兩人在大溪球場互動密切的事情，早就人盡皆知，大家只是看在郭台銘的面子上才不敢多說什麼。除此之外，Annie還遭爆有過兩段婚姻，跟第一任丈夫育有1子，小孩今年已經30歲了；第二任老公則是結婚2、3年就離婚。球友還說Annie學高爾夫球是近10年的事情，之前都在大直蓬萊練習場打球，她還曾參加過「計時陪打」的球局，在大溪球場的風評也不怎麼樣，稍加探聽就能知道。然而對於各種爆料是否屬實，目前也難以查證。