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美伊談判未惡化局勢 油價回落支撐黃金買氣

市場聚焦非農就業報告 Fed政策走向成金價關鍵

白銀、鉑金與鈀金同步收高

黃金價格週四（2日）延續漲勢，在前一交易日創下一週多來新高後持續走強。市場分析指出，美國最新民間就業數據不如預期，加上油價回落，緩解市場對通膨升溫的憂慮，帶動避險買盤回流；不過，投資人仍將焦點放在即將公布的美國6月非農就業報告，以研判美國聯準會（Fed）後續貨幣政策走向。現貨黃金上漲0.8%，報每盎司4063.56美元，前一交易日一度觸及4114.99美元，創6月23日以來新高；8月交割的美國黃金期貨則小跌0.2%，報每盎司4075.60美元。前一交易日，現貨黃金收漲1.6%，報每盎司4071.04美元，美國黃金期貨則收高1.1%，至4082.4美元，結束前一日跌至去年11月以來低點的弱勢表現。根據路透社報導，美國薪資服務公司ADP公布的最新報告顯示，美國6月民間新增就業9.8萬人，低於市場預估的11.8萬人，也較5月修正前的12.2萬人放緩，顯示勞動市場動能略有降溫。獨立金屬交易員Tai Wong表示，低於預期的ADP就業數據為金價反彈奠定基礎，而聯準會主席華許（Kevin Warsh）有關通膨風險近期已降溫的談話，也推動美國公債殖利率下滑，帶動原本沉寂的黃金市場明顯反彈。他認為，若即將公布的非農就業數據未大幅優於預期，金價可能已建立短期底部。華許日前重申，聯準會仍將堅守2%的通膨目標，但指出近幾週市場通膨預期及通膨風險已有所下降，並未進一步透露對貨幣政策或經濟前景的看法。另一方面，伊朗與美國週三就荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）問題完成新一輪間接談判，雖然雙方在達成長期和平方面進展有限，但市場認為緊張情勢未進一步升高，促使國際油價回落，也減輕市場對能源價格推升通膨的擔憂，進一步支撐金價表現。分析指出，油價若持續維持高檔，可能重新推升通膨壓力，進一步強化市場對高利率維持更久的預期，對不具孳息收益的黃金形成壓力；反之，近期油價回落則為金價提供一定支撐。根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估聯準會9月升息的機率約為64%至65%，顯示市場仍預期貨幣政策將維持偏緊。市場接下來將聚焦美國6月非農就業報告。分析人士指出，若就業數據持續展現韌性，可能進一步鞏固聯準會維持高利率甚至升息的立場，反之若勞動市場持續降溫，則有助於黃金短線維持反彈走勢。其他貴金屬方面，現貨白銀上漲1%，報每盎司59.76美元；鉑金上漲0.4%，至1583.05美元；鈀金則上揚1.1%，報1223.80美元。