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2026年世界盃淘汰賽中地主美國隊雖然以2：0 完勝波士尼亞與赫塞哥維納挺進16強，但比賽中前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）因一次踩踏對手腳踝的危險動作領到紅牌，不僅馬上被驅逐出場，下一場比賽也自動被禁賽。大批球迷在社群媒體上暴動，翻出阿根廷球王梅西（Lionel Messi）此前在小組賽中的背後踩踏動作，當時梅西連張黃牌都沒領到，因此球迷與媒體開始質疑國際足總（FIFA）的判罰尺度根本是因人而異。在美國對決波赫的比賽第64分鐘，巴洛貢在爭搶球時，右腳直接踩在波赫後衛穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）的踝關節上。主裁判在觀看VAR畫面後，認定該動作嚴重危及球員安全，毫不留情地出示紅牌將巴洛貢直接驅逐出場，下一場交手比利時的比賽也確定被禁賽。雖然多數球迷認為巴洛貢這張紅牌罰得並不冤枉，但同樣的執法尺規放到球王身上卻完全變了調。球迷與各大媒體隨即在社群平台上瘋傳對比圖，指出在阿根廷對陣阿爾及利亞的小組賽第31分鐘，梅西在一次後方追搶中，一腳踩在阿爾及利亞防守球員曼迪（Aissa Mandi）的小腿上。當時的主審馬齊尼亞克（Szymon Marciniak）在面對梅西時不僅沒有出示任何卡牌，VAR團隊更形同虛設、完全沒有介入。死裡逃生的梅西隨後在該場比賽大演帽子戲法，率領阿根廷3：0大勝。雖然對比過後，巴洛貢與梅西的危險動作並不完全相同，不過梅西當時那記逃過法眼的危險動作，在當下就已引起許多球評的圍攻。美國權威體育媒體《ESPN FC》球評莫雷諾（Ale Moreno）賽後就曾直言不諱地表示：「這沒有任何討論空間，那100%應該是給梅西一張紅牌。」前曼城鐵衛奧諾哈（Nedum Onuoha）也力挺此觀點，認為梅西的動作完全「值得一張紅牌」。前英超名哨哈爾西（Mark Halsey）更從專業角度剖析，指出梅西的踩踏動作已經嚴重危及對手的人身安全，符合紅牌的大原則，當時VAR沒有建議主裁判去觀看場邊重播，讓他感到不可思議。隨著巴洛貢今日因為一腳領到紅牌，在與梅西對比之下，大批球迷湧入社群媒體X宣洩不滿，紛紛諷刺道：「巴洛貢紅牌合理，但問題是，如果這是一張紅牌，那為什麼梅西上次連張黃牌都沒有？」、「難道世界盃的規則還會因人而異？」、「這就是赤裸裸的球星特權」、「FIFA知道沒有巴洛貢大家還會看美國比賽，但沒有梅西大家就不會看阿根廷。」