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苯駢芘長期暴露「致癌風險增」 醫：中毒沒有特殊解毒劑

▲泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」驗出致癌物超標，相關批號一次看。（圖／台中食安處提供）

泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供「沙拉油原料」，因在第三方檢驗時，出現苯駢芘（BaP）檢驗超標，緊急下架回收，共計18項產品、21批號受影響。而醫師也說，苯駢芘（BaP）是多環芳香烴（PAHs）的一種，國際癌症研究機構公認的一級致癌物質，若長期暴露，罹患癌症風險可能會上升。對於問題油品，食藥署說明，相關產品苯駢芘超標，可能是食品加工過程產生或受環境污染。而我國針對食用油脂已訂有苯駢芘限量標準，食品業者應落實自主管理，確保產品符合衛生安全規定。食藥署目前掌握共計18品項、21批號產品，包括中聯油脂提供泰山、福壽、福懋3家公司。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海接受《NOWNEWS今日新聞》記者採訪時表示，苯駢芘（BaP）是多環芳香烴（PAHs）的一種，國際癌症研究機構公認的一級致癌物質。若民眾長期吸入苯駢芘，可能會增加肺腺癌風險；假設長期食用受汙染食品，則可能會有腸胃道相關的癌症風險會上升。顏宗海強調，苯駢芘就是一種致癌物，就是要盡量避免；假設有苯駢芘中毒的狀況，醫學上也沒有特殊解毒劑。不過，民眾可能會擔心誤食，顏宗海也建議，可多攝取新鮮蔬果幫助代謝，整體而言，仍是長期影響較大。