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台灣時間7月4日6點，阿根廷國家隊將在世界盃32強淘汰賽中對陣維德角。據《TyC體育》（TyC Sports）報導，賽前藍白軍團傳來好消息：主力中後衛克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）已確認可以出戰。同時，主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在排兵布陣上或許還會帶來一些新變化。本周三上午，阿根廷隊在啟程前往邁阿密之前進行了訓練。此前受膝傷困擾的羅梅羅已經能夠全程參與合練，身體狀態回饋良好。雖然斯卡洛尼還要觀察週四最後一練的情況來決定最終名單，但目前來看，這位中後衛極有可能重回先發，取代上一場對陣約旦時出場的奧塔門迪（Nicolas Otamendi）。羅梅羅是在之前對陣奧地利的比賽中撞傷了右膝，為了穩妥起見，他在小組賽末輪選擇了輪休。鋒線搭檔仍有懸念 除了後防線，鋒線上誰來搭檔梅西（Lionel Messi）也是外界關注的焦點。目前，勞塔羅馬丁內斯（Lautaro Martinez）在競爭中略微領先於阿爾瓦雷斯（Julian Alvarez），但教練組尚未拍板最終人選。在左後衛位置上，雖然主力塔利亞菲科（Nicolas Tagliafico）已經從肌肉拉傷中恢復並參加了上一場比賽，但效力於馬賽的梅迪納（Facundo Medina）近期表現非常出色。在今天的訓練中，斯卡洛尼對兩人都進行了考察。考量到梅迪納的狀態，他不排除會成為本場比賽先發陣容中的「奇兵」。中場陣容穩固 相比之下，中場的人選已經比較明確。德保羅（Rodrigo De Paul）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）、恩佐（Enzo Fernandez）和蒂亞戈阿爾馬達（Thiago Almada）將組成阿根廷隊的中場屏障。阿根廷全隊將於今晚抵達邁阿密。當地時間週四下午，斯卡洛尼將出席賽前記者會。本週五晚，阿根廷隊將在硬石體育場力拚晉級。如果順利過關，他們將在16強賽中對陣澳洲與埃及之間的勝方。