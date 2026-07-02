中聯大豆沙拉油「苯駢芘」一級致癌物超標出包！衛生福利部食品藥物管理署表示，台中的中聯油脂自主通報檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標，影響下游廠商泰山、福壽、福懋等大廠共1300公噸毒油品流入市面；台中市食品藥物安全處表示，共下架21批號、18品項一表速看。
中聯沙拉油出包！泰山、福壽、福懋 下架21批號、18品項一表速看
食藥署表示，該批苯駢芘超標之大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），已分別於4月8日至4月10日出貨至福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
中聯大豆沙拉油「問題油品」增至21個批號共18個品項：
中聯油脂股份有限公司
1、大豆沙拉油（批號：315-1150404）115/9/30
福壽實業股份有限公司 客服專線0800-236699
2、福壽大豆沙拉油3L（批號：C1160426K）2027/4/15
3、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426O）2027/4/14
4、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426P）2027/4/14
5、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426O）2027/4/15
6、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426P）2027/4/15
7、福壽健味香油3L（批號：BL150426L）2028/4/5
福懋油脂股份有限公司 客服專線：0800-888255
8、益康大豆沙拉油18L（批號：20270411000408）2027/4/11
9、益康大豆沙拉油18KG（批號：20270413000408）2027/4/13
10、益康烹調油18L（批號：20270413000403）2027/4/13、2027/4/14
11、一級黃豆油（批號：202604091315）2026.10.04
泰山企業股份有限公司 客服專線：0800-079080
12、金酥耐炸油18L（批號：2027040801）
13、沙拉油18L（批號：2027040901）
14、環保鐵桶沙拉油18kg（批號：2027040901）
15、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L x6入新版（批號：2027040901）
16、泰山精選蔬菜油3L（批號：62027072506）
17、泰山好理調合油2L x6（批號：2027072506）
18、泰山大豆沙拉油0.6L x12入新版（批號：2027041301）
19、泰山歐式果實精華調合油1.5L x6入（批號：2027101301）
20、泰山好理調合油0.6L x24（批號：2027072504）
21、泰山花生風味調和油2L x6入（批號：2027100901）
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食藥署表示，該批苯駢芘超標之大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），已分別於4月8日至4月10日出貨至福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
中聯大豆沙拉油「問題油品」增至21個批號共18個品項：
中聯油脂股份有限公司
1、大豆沙拉油（批號：315-1150404）115/9/30
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3、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426O）2027/4/14
4、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426P）2027/4/14
5、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426O）2027/4/15
6、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426P）2027/4/15
7、福壽健味香油3L（批號：BL150426L）2028/4/5
福懋油脂股份有限公司 客服專線：0800-888255
8、益康大豆沙拉油18L（批號：20270411000408）2027/4/11
9、益康大豆沙拉油18KG（批號：20270413000408）2027/4/13
10、益康烹調油18L（批號：20270413000403）2027/4/13、2027/4/14
11、一級黃豆油（批號：202604091315）2026.10.04
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12、金酥耐炸油18L（批號：2027040801）
13、沙拉油18L（批號：2027040901）
14、環保鐵桶沙拉油18kg（批號：2027040901）
15、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L x6入新版（批號：2027040901）
16、泰山精選蔬菜油3L（批號：62027072506）
17、泰山好理調合油2L x6（批號：2027072506）
18、泰山大豆沙拉油0.6L x12入新版（批號：2027041301）
19、泰山歐式果實精華調合油1.5L x6入（批號：2027101301）
20、泰山好理調合油0.6L x24（批號：2027072504）
21、泰山花生風味調和油2L x6入（批號：2027100901）