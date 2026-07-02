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立法院前院長王金平今（2）日出席活動，被問到作為國民黨最高顧問，怎麼看黨主席鄭麗文對年底選戰可能敗票，有無建議給她？他說，大家慢慢調整，鄭麗文應有智慧理解面臨到的問題，調整一下應該慢慢會讓國民黨團結；至於是否覺得她多談民生經濟、少談美中國際？他也直呼「對啊，當然這樣做也是好的，我想她一定會有所調整。」立法院前院長王金平今出席北市木柵指南宮孚佑帝君成道1146周年慶祝紀念三獻大典，被問到怎麼看立法院長韓國瑜訪美規格滿高的？他說，國會議長到美國去，對等接待是很正常的。至於鄭麗文被批敗票，做為國民黨最高顧問有什麼建議要給她？王金平說，大家慢慢調整，主席應有相當智慧，可以理解到她所面臨的這個問題，那各種方面調整一下，應該慢慢的，會讓整個國民黨共同團結。媒體追問是否會覺得要多談民生經濟，少談美中國際，王金平也直率說「對啊」，稱這樣做也是好的，「我想她一定會自己有所調整。」