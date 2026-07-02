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不買單鄭麗文說法！林濁水不客氣酸爆：大天才

國民黨主席鄭麗文1日在中常會談及近期訪美行程時，強調國民黨是「唯一一個會拚經濟的政黨」，過去曾創造多次經濟奇蹟，未來更要思考如何在AI時代打造下一波「護國神山群」。不過，相關說法引發外界議論，前立委林濁水則諷刺直呼：「恭喜國民黨擁有這麼一個千年不一見的大天才！」鄭麗文表示，自己參選國民黨主席時提出的重要政見，就是「拚和平、拚經濟」。她指出，近期《經濟學人》報導台灣股市長期表現亮眼，但經濟仍存在結構性問題，其中最大隱憂就是目前由護國神山支撐大量市值，導致整體經濟發展逐漸呈現M型化趨勢。她認為，提供超過八成就業機會的傳統產業與服務業，正面臨發展瓶頸與經營壓力，這是台灣未來必須正視的挑戰。鄭麗文進一步回顧經濟發展歷程指出，過去國民黨執政時期創造戰後經濟奇蹟，讓台灣成為亞洲四小龍之一；到了1970、1980年代，在前經濟部長李國鼎推動下，台灣開始發展高科技產業，逐步建立今日具全球影響力的半導體產業，也成為台灣經濟的重要支柱。鄭麗文強調，現在全球都在談AI發展，但關鍵問題是，AI如何帶動下一階段台灣產業升級，並創造新的經濟動能。她也喊話，國民黨過去能創造一個又一個經濟奇蹟，未來也應提出具體方向，面對如何打造下一波「護國神山群」的挑戰，同時希望黨內智庫積極研擬政策白皮書，針對AI時代台灣產業布局提出具體方案，希望找到下一階段經濟成長的新引擎。對於鄭麗文提出的構想，林濁水忍不住發聲吐槽：「厲害了，台灣幾十年來也才出現一座護國神山；而世界上有一個護國神山的國家更寥寥無幾，但是現在鄭麗文要帶國民黨開創護國神山『群』！恭喜國民黨擁有這麼一個千年不一見的大天才！」