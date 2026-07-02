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藍委洪孟楷等人提案鞭刑公投，包括將性侵害、虐童、高額詐欺等罪列入鞭刑範圍。對此行政院前政委張景森表示堅決反對，強調用他人的痛苦，來當成自我情緒的宣洩，在他看來，這是一種病態的集體心理，認為社會焦慮紓解跟情緒宣洩，不應該以殘忍折磨人體來達成。更不明白洪孟楷是白痴還是有特殊的政治癖好？既然完全不信任司法，「那為什麼他還要送鞭刑給民進黨當做司法武器？」張景森表示，自己不反對死刑，但堅決反對鞭刑，認為支持鞭刑的心理，源於對秩序與控制的焦慮，認為只有肉體的痛苦才能維持規範；同時可能認同了可以用他人的痛苦，來當成自我情緒的宣洩，在他看來，這是一種病態的集體心理，認為社會焦慮紓解跟情緒宣洩，不應該以殘忍折磨人體來達成。國家可以處罰罪犯，但不應公開示範殘忍肉體暴力和人格羞辱，「這是文明與野蠻的重要界線」。張景森不解，有一點一直想不明白。洪孟楷是白痴，還是有特殊的政治癖好？為什麼這麼喜歡用鞭打罪犯來刺激群眾情緒，消解社會焦慮？張景森解釋，既然完全不信任司法，相信民進黨操控司法。那為什麼還要送鞭刑給民進黨當做司法武器？民進黨一直說「不要、不要」，但還是要硬送。張景森說，難道洪孟楷是替國民黨同志討打，期待民進黨利用鞭刑大開殺戒嗎？真的令人為難，民進黨應該一本正經反對鞭刑，還是半推半就笑納鞭刑呢？「畢竟，有哪個統治者不希望手上有一根鞭子呢？」