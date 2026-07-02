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台中市警察局第二分局前盧姓警官，被控2021年任職北部警察機關期間，與一名擁有10萬粉絲的警花網紅交往時，未經對方同意偷拍兩人首次性行為過程，相關影像事後更流傳網路並遭販售。台北地方法院審理後，依妨害秘密罪判處有期徒刑8個月，販售性影像等罪嫌則因證據不足判決無罪，全案仍可上訴。第二分局表示，盧員犯案時尚未調任該分局，分局配合檢方偵辦後，已於2025年10月依規定一次記兩大過予以免職。判決指出，盧男於2021年3、4月間與被害女子短暫交往，兩人在台北市某旅館首次發生性行為時，盧男涉嫌暗中架設手機錄影，拍下雙方私密過程。事後，該段影像遭人剪輯成13分鐘影片並在網路上以3000元販售，女子得知後始知遭偷拍，隨即報案提告。盧男雖坦承影片由自己拍攝，但辯稱雙方係合意錄製，並否認販售影像，主張影片早已刪除，可能因手機遺失遭他人還原後外流。不過，被害女子證稱，第一次發生性行為時完全不知遭錄影，第二次盧男欲再拍攝時，她已明確拒絕，並要求刪除相關影像。法院勘驗影片後認定，畫面中並無雙方共同錄製或互動情形，被害人短暫看向鏡頭，尚不足以證明其知情同意；加上拍攝位置隱蔽、環境昏暗，難認女子能察覺正在錄影，因此認定盧男構成妨害秘密罪。法官指出，盧男身為警職主管，卻利用交往關係及被害人信任偷拍私密影像，嚴重侵害他人隱私，犯後未與被害人和解或賠償，依妨害秘密罪判處8個月徒刑，並沒收存有性影像的光碟2片。至於檢方指控其販售性影像及違反個資法部分，因缺乏足夠證據證明相關帳號與金流由盧男實際掌控，均判決無罪。第二分局表示，盧員於2022年7月調任該分局，本案妨害秘密犯行係其任職前單位期間所發生。分局獲報後即配合台北地檢署偵辦，認定其犯罪事證明確且嚴重影響警譽，已依《公務人員考績法》規定，一次記兩大過予以免職。