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▲戴德梁行估價事務所所長楊長達就AI晶片與半導體供應鏈大廠瘋搶現成廠房的趨勢，進行深入分析與說明。（圖／記者徐銘穗攝）

房市哪類產品最吃香？答案是全台瘋搶的工業資產。戴德梁行今（2）發布最新統計，上半年商用不動產交易額衝破1588億元歷史新高，高達87%為自用。然而，土地市場因嚴重缺貨，第二季交易量降至248億元創三年新低。估價所所長楊長達直言，不只建商獵地口味變了，現在「連建商都投股市」，對下半年資金想投入房市的動能「我們是悲觀的」。戴德梁行估價師事務所所長楊長達在記者會上指出，今年房市焦點完全被工業不動產吸納。在上半年驚人的 1,588 億元商用不動產交易額中，高達 87% 屬於企業「自用」，而這些買盤裡，又有高達 82% 是工業廠房。主因是 AI 晶片及半導體供應鏈大廠正處於積極擴產期，包括日月光、矽品、群聯、仁寶等大廠都在全台瘋狂掃貨，爭相搶奪能立即投入產能的「高規格現成廠房」，成為市場最強大的成長動能。反觀土地交易市場，第二季僅炸出 248 億元，創近三年單季新低。楊長達分析，這並非工業地需求降溫，而是市場上「無地可買」。受到政府政策調控影響，建商購地不如 2025 年前積極，今年首季公有地標售甚至一度掛蛋。此舉導致建商採取「」的精準路線，非精華地不追價。資金高度集中也讓頂級地段刷新天價，如華固新店央北每坪 250 萬元、富宇新竹關埔每坪 180 萬元，雙雙打破當地歷史紀錄。最驚人的警訊在於資金大洗牌。現階段台股吸金力道太狂暴，楊長達指出，「連建商自己都把資金投進股市」，在預期心理下，下半年資金若要大幅投入房市，「我們是悲觀的。」資金斷流也反映在買賣移轉棟數上，2026 年 1 至 5 月全台僅 10 萬 1,303 棟，較去年同期衰退，全年預估大關將下修至 25 萬至 26 萬棟之間。不過，由於營造成本仍高，，精華區在資金與成本支撐下依然抗跌。