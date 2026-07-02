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中聯沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」！專家示警：少碰2食物

▲苯駢芘被國際癌症研究中心列為一級致癌物，其產生來源不只是植物油，食物經過高溫也有機會產生。（圖／取自photoAC）

也應減少「炭烤」和「煙燻肉類」的過量攝取，並去除烤焦部位、適量用油，且盡量選擇富含不飽和脂肪酸（如芥花籽油、橄欖油）的油品。

泰山、福壽、福懋18油品急下架！中聯油脂發聲致歉

▲泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」驗出致癌物超標，相關批號一次看。（圖／台中食安處提供）

中聯油脂股份有限公司主動通報，自主檢驗發現旗下「大豆沙拉油」檢驗異常，一級致癌物苯駢芘（BaP）含量超標，總計1300公噸流向泰山、福壽及福懋3家廠商。中聯油脂「大豆沙拉油」驗出致癌物質苯駢芘（BaP），引發全台食安擔憂。食安專家韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文解釋，苯駢芘被國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer, IARC）列為一級致癌物質，是多環芳烴主要攝入來源。韋恩指出，曾有研究探討不同烹調方式產生的多環芳烴，並以鴨胸肉當作比較標準，若將烹調時間設定在0.5至1.5小時間，含量從低到高依序是：液態煙燻香料（0.3 µg/kg）、蒸煮（8.6 µg/kg）、烘烤（130 µg/kg）、煙燻（210 µg/kg）、帶皮炭烤（300 µg/kg）、去皮炭烤（320 µg/kg）。韋恩根據研究分析，去皮炭烤的含量是蒸煮的37倍以上，帶皮反而略低，因為皮提供了一層物理屏障，減少油脂直接滴落到炭火上。因此，專家建議，要避免攝取苯駢芘，除了均衡飲食以外，根據食藥署表示，中聯油脂通報其出產的「大豆沙拉油」檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，該批油品已流向泰山、福壽及福懋等3大油廠，總計18款產品受到影響，各大廠商隨即啟動食品安全應變機制，不只立即停止出貨、封存庫存並擴大回收、開放民眾退貨。針對這起事件，中聯油脂昨（1日）發表聲明，表示6月29日晚間收到自主送驗的第三方檢驗報告，發現批號315-1150404的大豆沙拉油苯駢芘（BaP）含量超出法定標準，並在隔天立即通知3家下游客戶，且向主管機關完成通報。中聯油脂指出，此次事件已成立專案小組查明發生原因，對於可能造成食安疑慮感到抱歉，將配合主管機關調查，全力協助處理後續客戶權益保障。