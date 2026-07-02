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▲子瑜將於明日solo登上《高雄啤酒音樂節》。（圖／翻攝自子瑜IG@thinkaboutzu）

《高雄啤酒音樂節》即將於7月3日～5日舉行，這次韓國女團TWICE成員周子瑜將接棒娜璉，首度以Solo身分，在3日的場次登場。而在登台倒數1天，子瑜在今（2）日被捕捉與媽媽一起現身韓國仁川國際機場，準備來台灣為表演做準備。只見她甜笑現身，親切的一一接過粉絲禮物。但其中，有粉絲發現，子瑜身邊竟沒有JYP娛樂的經紀人或工作人員陪伴，讓粉絲瞬間氣炸。子瑜在今日被捕捉與媽媽一起現身韓國仁川國際機場，只見她披著招牌長髮，穿著黃色系的條紋背心、搭配白色長裙，一現身先確認完自己的物品後，便開始甜笑跟粉絲們打招呼，並一一接過粉絲們給的禮物。而子瑜就算隨拍也一樣超美的高顏值，也再度迷翻大批粉絲。不過有眼尖粉絲發現，子瑜的身旁除了媽媽外，似乎沒有經紀人或工作人員陪伴，讓不少粉絲不滿點名經紀公司JYP娛樂，「還在合約期間，公司不應該派人保護嗎？會不會太過分了」、「為什麼沒有經紀人，應該要有人保護吧，真是無言」、「是我瞎了嗎？還是沒有任何JYP娛樂的人在護送她？」但據悉，日前傳出子瑜父母在台灣成立了「瑜海娛樂股份有限公司」，公司登記項目涵蓋藝文服務、演藝活動、音樂展演、聲音錄製、音樂發行、翻譯、廣告與經紀相關業務，讓外界聯想到是否為子瑜未來台灣活動提前布局，所以也有部分粉絲認為，子瑜個人活動可能已經交由台灣的經紀公司管理。