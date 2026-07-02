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▲今晚與粉絲們的聚餐不僅全由李多慧（如圖）請客，還有紅包、驚喜好禮等福利，可說是寵粉無極限。（圖／李多慧臉書）

韓籍啦啦隊女神李多慧為了慶祝YouTube頻道破百萬訂閱，日前在Threads上開心宣布今晚（2日）要請200名粉絲吃飯，不僅自掏腰包近百萬請客，還準備驚喜小禮，寵粉舉動引來網友大讚。之所以會想請邀請粉絲吃飯，李多慧坦言常隨口說：「下次一起吃飯。」沒想到台灣粉絲都非常期待這個約定，讓她決定兌現承諾舉辦這次的感謝活動。李多慧為了慶祝YouTube頻道破百萬訂閱，日前發文表示要請200位粉絲吃海底撈，會員及非會員都可以報名參加，不僅全由她買單，活動當天還有紅包、驚喜好禮等福利，可說是寵粉無極限。消息一出讓網友直呼：「太誇張了！最強逆應援」、「多慧大方很好，但記住留錢買房呀！」、「哪有這麼人美心善又貼心寵粉成這樣的啦」、「好不希望多慧花錢，可是又想要跟多慧吃飯」、「雖然多慧代言很賺錢，但還是想跟妳說：哩卡省欸啦。」根據《ETtoday星光雲》報導，李多慧這次之所以會請粉絲吃飯，主要是在韓國道別時總會說：「下次一起吃飯吧。」而在台灣粉絲們卻十分期待這個約定，讓她感到很溫暖並決定實現承諾，花費近百萬來舉辦這場聚餐，與大家一起慶祝YouTube頻道訂閱破百萬。不僅如此，李多慧還親自準備了拍立得、親筆簽名等小禮物要送給大家，對於粉絲十分用心。不過，近來啦啦隊女神汶汶遭攻擊事件震驚社會，各球團也加強戒備，李多慧今晚舉辦大規模粉絲活動，《NOWNEWS今日新聞》詢問現場是否會派員多加保護？對此至截稿前所屬經紀公司尚未回應。李多慧來台發展3年，甜美、親民形象深受許多台灣人喜愛，粉絲人數突破200萬、擁有20支代言，成為啦啦隊NO.1。不過，李多慧私下也非常認真學中文想和粉絲溝通、每次遇到台灣人都會請客，她曾感性說：「剛來到台灣的時候，完全沒有想過會受到這麼多人的喜愛，現在這一刻真的讓人難以置信，心中充滿感謝，我的粉絲有70％以上都是台灣的朋友們！謝謝大家給我的愛。」