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優惠碼天天搶 7/17最高折1717元

▲在可樂旅遊下訂星宇航空機票將可打7折，包含星宇預計於8月1日正式開航的台北－布拉格航線。（圖／可樂旅遊提供）

東南旅遊狂打義大利行程 冬遊更舒服

冬天玩義大利 觀光人潮少四成

▲東南旅遊提到，義大利威尼斯冬季風光絕美，避開人潮更能享受慢步調旅行。（圖／東南旅遊提供）

可樂旅遊表示，搶攻下半年旅遊商機，將獨家與星宇航空合作，7月6日至25日推出機票促銷活動，搭配折扣碼最低下殺7折起，包含經濟艙、豪華經濟艙都有優惠，適用出發日期自7月13日至2027年6月30日，航點涵蓋東北亞、東南亞、港澳、美洲及歐洲等地。7月17日當天登入可樂旅遊App，還能再搶不限航點現折1717元優惠代碼。可樂旅遊此次與星宇航空獨家合作，推出全航線機票最低7折起優惠，優惠日期為7月6日至25日，僅有20天。除了機票折扣外，可樂旅遊同步祭出「優惠代碼天天搶」活動，凡可樂旅遊會員於活動期間，每日皆可領取星宇航空專屬優惠代碼，訂購美國、歐洲航線機票現折917元，東北亞、東南亞及港澳航線機票現折517元。7月17日當天登入可樂旅遊App，還能再搶不限航點現折1717元優惠代碼，數量有限，用完為止。東南旅遊則是主攻年齡45+之旅人、甚至55+樂齡旅客，主打「冬遊歐洲更聰明」理念，將義大利從夏季熱門景點，翻轉成最值得收藏的冬季旅行提案。東南旅遊觀察，近年旅遊市場逐漸從熱門旺季轉向高CP值的「反向旅遊」，旅人不再一味追求旺季出遊，而更重視舒適度、體驗感與旅程品質。冬遊南歐也成為年底消假、旅行出走的新選擇，少了旺季人潮喧囂，多了溫和陽光與慢下來的旅行節奏，冬季相較夏天的高價格，價差至少划算10％，成為兼顧荷包與享受的理想旅程。東南旅遊表示，相較於北歐的極端氣候，冬天的義大利均溫宜人，且觀光人潮較夏季減少近四成。旅程建議水都威尼斯搭上浪漫的「貢多拉船」、佛羅倫斯必訪的「聖母百花大教堂」、梵蒂岡「聖彼得大教堂」、「米蘭大教堂」，以及世界知名的「比薩斜塔」等景點。美食方面，東南旅遊規劃被譽為義大利「美食聖經」的紅蝦評鑑入選餐廳，從蘊含滿滿海味精華的「龍蝦義大利麵」，到佛羅倫斯必吃厚切鮮嫩、飽含肉汁的「火烤丁骨牛排」等。