史上首次由美國、加拿大與墨西哥共同承辦的2026年世界盃，寫下歷史新頁。隨著32強淘汰賽逐漸步入尾聲，三支地主球隊確定全數挺進16強，締造世界盃史上罕見的「東道主全面晉級」紀錄，也再度凸顯主場優勢在國際大賽中的關鍵影響力。
歷史數據背書：辦比賽就是晉級保證？地王效應太驚人
在世界盃近百年的歷史中，「主場優勢」往往是左右戰局的隱形關鍵。回顧過去22屆賽事中，地主國最終將大力神盃留在國內的次數高達6次，奪得亞軍2次、季軍3次、殿軍2次，另有5次止步8強。最著名的例子之一，便是2002年亞洲首度主辦世界盃時，日本隊也是靠著全國應援聲浪，隊史首度嚐到挺進16強的滋味，韓國當年更是叩關四強。
歷史數據顯示，除了2010年的南非以及2022年的卡達遺憾在小組賽止步外，其餘歷屆地主國皆能順利踏入淘汰賽階段。而本屆三國共辦，更是將這個「地主保證」發揮得淋漓盡致。
加、墨、美攜手寫奇蹟！下一輪割喉戰強碰歐洲列強
本屆賽事中，加拿大隊率先寫下驚喜，在隊史第三度參賽的情況下首次從小組賽突圍，並於32強淘汰賽以1：0擊敗南非，成功晉級16強，下一輪將迎戰強敵摩洛哥，持續挑戰隊史最佳成績。
另一支地主墨西哥隊則展現強勢統治力，小組賽三戰全勝且一球未失，以6得分、0失分的完美戰績晉級。進入淘汰賽後，墨西哥延續火熱狀態，以2：0擊敗厄瓜多，完成跨場四連勝零失球的驚人紀錄。墨西哥也將在16強迎戰英格蘭，挑戰更高層級的考驗。
至於美國隊則在小組賽取得2勝1敗，以分組第一晉級。32強賽中雖一度陷入少打一人的不利局面，仍以2：0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，順利挺進16強，接下來將與比利時正面交鋒。
歷史上的世界盃主辦國成績一覽
隨著卡達與南非成為唯二在小組賽就抱憾出局的地主國後，2026年的美加墨三國可謂是幫東道主徹底洗刷了前兩屆的頹勢。
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在世界盃近百年的歷史中，「主場優勢」往往是左右戰局的隱形關鍵。回顧過去22屆賽事中，地主國最終將大力神盃留在國內的次數高達6次，奪得亞軍2次、季軍3次、殿軍2次，另有5次止步8強。最著名的例子之一，便是2002年亞洲首度主辦世界盃時，日本隊也是靠著全國應援聲浪，隊史首度嚐到挺進16強的滋味，韓國當年更是叩關四強。
歷史數據顯示，除了2010年的南非以及2022年的卡達遺憾在小組賽止步外，其餘歷屆地主國皆能順利踏入淘汰賽階段。而本屆三國共辦，更是將這個「地主保證」發揮得淋漓盡致。
加、墨、美攜手寫奇蹟！下一輪割喉戰強碰歐洲列強
本屆賽事中，加拿大隊率先寫下驚喜，在隊史第三度參賽的情況下首次從小組賽突圍，並於32強淘汰賽以1：0擊敗南非，成功晉級16強，下一輪將迎戰強敵摩洛哥，持續挑戰隊史最佳成績。
另一支地主墨西哥隊則展現強勢統治力，小組賽三戰全勝且一球未失，以6得分、0失分的完美戰績晉級。進入淘汰賽後，墨西哥延續火熱狀態，以2：0擊敗厄瓜多，完成跨場四連勝零失球的驚人紀錄。墨西哥也將在16強迎戰英格蘭，挑戰更高層級的考驗。
至於美國隊則在小組賽取得2勝1敗，以分組第一晉級。32強賽中雖一度陷入少打一人的不利局面，仍以2：0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，順利挺進16強，接下來將與比利時正面交鋒。
歷史上的世界盃主辦國成績一覽
隨著卡達與南非成為唯二在小組賽就抱憾出局的地主國後，2026年的美加墨三國可謂是幫東道主徹底洗刷了前兩屆的頹勢。
|年份
|主辦國及最終成績
|1930
|烏拉圭（冠軍）
|1934
|義大利（冠軍）
|1938
|法國（8強）
|1950
|巴西（亞軍）
|1954
|瑞士（8強）
|1958
|瑞典（亞軍）
|1962
|智利（季軍）
|1966
|英格蘭（冠軍）
|1970
|墨西哥（8強）
|1974
|西德（冠軍）
|1978
|阿根廷（冠軍）
|1982
|西班牙（2次小組賽出局）
|1986
|墨西哥（8強）
|1990
|義大利（季軍）
|1994
|美國（16強）
|1998
|法國（冠軍）
|2002
|日本（16強）、韓國（殿軍）
|2006
|德國（季軍）
|2010
|南非（小組賽出局）
|2014
|巴西（殿軍）
|2018
|俄羅斯（8強）
|2022
|卡達（小組賽出局）
|2026
|美國、加拿大、墨西哥（全數晉級16強）
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