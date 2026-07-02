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年份 主辦國及最終成績 1930 烏拉圭（冠軍） 1934 義大利（冠軍） 1938 法國（8強） 1950 巴西（亞軍） 1954 瑞士（8強） 1958 瑞典（亞軍） 1962 智利（季軍） 1966 英格蘭（冠軍） 1970 墨西哥（8強） 1974 西德（冠軍） 1978 阿根廷（冠軍） 1982 西班牙（2次小組賽出局） 1986 墨西哥（8強） 1990 義大利（季軍） 1994 美國（16強） 1998 法國（冠軍） 2002 日本（16強）、韓國（殿軍） 2006 德國（季軍） 2010 南非（小組賽出局） 2014 巴西（殿軍） 2018 俄羅斯（8強） 2022 卡達（小組賽出局） 2026 美國、加拿大、墨西哥（全數晉級16強）

史上首次由美國、加拿大與墨西哥共同承辦的2026年世界盃，寫下歷史新頁。隨著32強淘汰賽逐漸步入尾聲，三支地主球隊確定全數挺進16強，締造世界盃史上罕見的「東道主全面晉級」紀錄，也再度凸顯主場優勢在國際大賽中的關鍵影響力。在世界盃近百年的歷史中，「主場優勢」往往是左右戰局的隱形關鍵。回顧過去22屆賽事中，地主國最終將大力神盃留在國內的次數高達6次，奪得亞軍2次、季軍3次、殿軍2次，另有5次止步8強。最著名的例子之一，便是2002年亞洲首度主辦世界盃時，日本隊也是靠著全國應援聲浪，隊史首度嚐到挺進16強的滋味，韓國當年更是叩關四強。歷史數據顯示，除了2010年的南非以及2022年的卡達遺憾在小組賽止步外，其餘歷屆地主國皆能順利踏入淘汰賽階段。而本屆三國共辦，更是將這個「地主保證」發揮得淋漓盡致。本屆賽事中，加拿大隊率先寫下驚喜，在隊史第三度參賽的情況下首次從小組賽突圍，並於32強淘汰賽以1：0擊敗南非，成功晉級16強，下一輪將迎戰強敵摩洛哥，持續挑戰隊史最佳成績。另一支地主墨西哥隊則展現強勢統治力，小組賽三戰全勝且一球未失，以6得分、0失分的完美戰績晉級。進入淘汰賽後，墨西哥延續火熱狀態，以2：0擊敗厄瓜多，完成跨場四連勝零失球的驚人紀錄。墨西哥也將在16強迎戰英格蘭，挑戰更高層級的考驗。至於美國隊則在小組賽取得2勝1敗，以分組第一晉級。32強賽中雖一度陷入少打一人的不利局面，仍以2：0擊敗波士尼亞與赫塞哥維納，順利挺進16強，接下來將與比利時正面交鋒。隨著卡達與南非成為唯二在小組賽就抱憾出局的地主國後，2026年的美加墨三國可謂是幫東道主徹底洗刷了前兩屆的頹勢。