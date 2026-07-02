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資金籌碼面與選舉行情加持 台股續具動能高波動成常態

狂牛遇上灰犀牛 專家提醒台股這些風險

台股今（2）日早盤一度跌千點，失守46000點，目前跌幅收斂至300多點。展望下半年股市，富邦投顧董事長陳奕光認為是「狂牛與灰犀牛效應」，這波台股高點還沒到，在景氣、資金、籌碼及政策4大有利因素撐盤之下，加上選舉行情，台股有望突破5萬點大關，高點落在今（2026）年第4季，有機會上看54500點。在資金面與籌碼面，陳奕光分析，台灣升息對台債的影響高於台股，今年台灣超額儲蓄上看9兆元。勞工自提退休比例近10年翻2倍，今年4月自提勞退人數佔比上揚至18.9%，來到148萬人。新制勞退基金規模更由2017年的1.9兆元增至2026年4月的5.5兆元，10年內成長189%。同時，台股資金面顯著升溫，今年4月市值除以貨幣供給M1、M2比重升至4.5倍與1.97倍，較去年同期接近倍增，並高於近20年平均2.19倍與0.85倍。今年5月台股市值突破5兆美元，年增100.7%，大幅高於全球股市28.2%與美股28.3%；近20年CAGR11%，亦優於全球6.9%與美股8.3%。台灣上市櫃公司總市值逾157兆元、年增逾5成，淨利/市值比將降至4%以下，創2001年來低點。陳奕光更指出，台股籌碼利多還有ETF與資金結構同步擴張，股票型ETF規模至2026年5月達5.6兆元、年增約60%；主動式ETF自推出後快速成長，規模達9,023億元，加計後續募集將突破1兆元，資金持續集中流入台股。籌碼面呈現內外資分歧，外資近3年年均賣超逾5000億元，但由投信與內資承接，市場結構轉為內資主導。富邦投顧預估，上市櫃公司獲利大幅跳升，反映AI需求推升整體獲利擴張，2026年台股獲利預估由4.52兆元升至6.83兆元，年增51.1%，其中電子業估增60%、金融業27.2%、傳產31.1%。若觀察歷年選舉行情，可看出短期多具正報酬傾向，包括台灣歷次地方選舉中，選前40至20個交易日上漲機率達86%，平均報酬率約5%至8%；選後40個交易日上漲機率同樣為86%，平均報酬率提升至7.6%。美國方面，近8次期中選舉統計顯示，選前20個交易日標普500指數平均漲幅為4.9%，且隨選舉後時間拉長，上漲機率與平均漲幅呈現同步提升趨勢。受惠AI浪潮吸引資金湧入，費半指數年波動率由2021年46%升至今年85%，台股加權指數年波動率則由24%上升至58%。此外，台股今年前5個月每日振幅大於1%的交易日占比達92%，大於2%的占比達53%，明顯高於過去5年平均的61%與14%，在台股結構改變之下，結構性高波動已成常態。不過，他也提醒要留意灰犀牛，除台股已有點過熱之外，還有上市櫃融資8000多億元，年增77%，比指數漲幅高，現在周轉率也是歷史新高，在周轉率波動之下，盤中震盪1000多點會變成新常態。當然，還有外資空單現在8萬多口空單是過去沒看過的，換算成合約金額約7000多億的股票，要留意每個月第3周的周三期指結算，跟新加坡富台期指結算的時候，可能會有一些套利上面的一些壓回。此外，淨利除以市值歷史新低，等於現在市值過高，可是淨利沒跟上去，可能導致整體估值有過熱的情況。所以，整體在狂牛跟灰犀牛過程中，他認為，2026年下半年選股不選市，可能以「個股輪動」表現為主旋律。陳奕光也提出「高波動動能選股法（VOLATILE）」，建議在台股結構改變，雖利多環繞但指數高度波動將成為常態之下，可布局「Value」傳產族群走出谷底重現價值、「Optical Components」光學與AI眼鏡供應鏈、「LEO」太空競賽帶旺低軌衛星族群、「Advanced Package」先進封裝族群、「TSMC Supply Chain」台積電供應鏈、「Industrial Automation & Inference AI」工業自動化與推論型AI、「Electricity」電力相關、「ETF」涵蓋市值型、高股息、主動式ETF，以及主題型ETF聚焦半導體、機器人與綠電等3大產業趨勢。不過，陳奕光也提醒，目前潛在風險在於資金與供應鏈不確定性升高，日本海外股債資金出現3.6兆美元回流，為2007年以來第三次大規模回流；同期全球股、債指數年增率分別為7.3%與-0.4%，低於2025年19.5%與8.2%。同時，資料中心建置受土地與設備交期影響，約30%至50%進度延後，且WSJ指出至2027年仍有約60%尚未開工，可能導致電子零組件需求後移並增加庫存修正壓力。