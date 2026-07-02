我是廣告 請繼續往下閱讀

內政部今年初宣布調整居住政策，將總統賴清德競選時提出的社會住宅目標，由13萬戶下修至4至6萬戶，引發青年團體憂心。青年團體今（2）日偕同朝野立委黃捷、廖先翔、牛煦庭、許忠信召開記者會，要求政府在賴總統任期後半正式展開之際，全面檢討居住政策，並提出社會住宅增量、租賃條例修法、租金補貼合理化、納管租補漏接戶及大學宿舍納入住宅政策等五大改革方向。青年團體指出，賴清德提出的「百萬租屋家庭支持計畫」今年出現重大調整，社會住宅直接興建目標大幅縮水，政策重心轉向租金補貼與包租代管，令人憂心政府逐漸放棄直接增加公共住宅供給，恐無法改善租屋市場結構性問題。台灣青年思潮常務理事何傑恩表示，政府應從五大面向全面檢討居住政策。首先，社會住宅應持續增量，若要真正發揮平衡市場效果，租金、租期及品質均受管控的公共住宅應占全國住宅總量5%，約50萬戶，現行4至6萬戶不應成為政策天花板，中央應透過跨部會合作及與地方政府協調，提高興辦量能。青年思潮研究員麻筱祺則提出第三至第五項建議，包括合理調整租金補貼金額與分級制度，讓補貼更符合各地租屋實況，並落實「房租不超過收入三成」原則；同時針對因違建、地目限制或房東拒絕申請等原因遭排除在補貼制度外的租屋族建立配套，避免形成「租補漏接戶」；另外也應將大學宿舍正式納入國家住宅政策，降低學校自籌比例，增加單人房、家庭式等符合青年需求的住宿型態。與會立委也分別提出建議。黃捷表示，都會區社宅供給仍不足，中央應持續盤點教育部閒置校地及國有土地，加速社宅興建，同時將未申請租補的「漏接戶」納入管理與輔導，也支持推動租賃條例修法，透過更多溝通凝聚房東與房客共識。許忠信則表示，台灣民眾黨已於今年初推動《住宅法》修法完成三讀，未來將持續推動居住正義，讓青年與弱勢族群真正租得到、住得起。牛煦庭則批評，賴政府已進入執政下半場，居住政策「應該補考，不要棄考」，當初承諾13萬戶社宅如今縮水至4至6萬戶，對居住政策是重大打擊。雖然政府改以租金補貼及包租代管取代，但社會住宅兼具公共性及長期穩定供給功能，並非其他措施可以完全取代。牛煦庭表示，他曾要求內政部盤點社宅用地並提供相關資料，卻始終未獲積極回應，也呼籲內政部與教育部將大學宿舍納入整體居住政策架構，提高青年居住供給。針對租屋市場問題，牛煦庭指出，目前租金資訊不透明，主因在於缺乏完善的租屋實價登錄制度，建議可先從包租代管及租金補貼等接受政府資源的案件開始登錄，再逐步擴大由房東、房客或業者參與，以建立完整市場資訊，避免政策因缺乏數據而失焦。牛煦庭也強調，檢討租金補貼額度確有必要，但補貼調整應與市場透明化同步推動，否則補助提高恐怕只是讓房東受益，難以真正減輕租屋族負擔。他呼籲賴政府正面回應青年與弱勢族群的居住需求，儘速檢討並完善住宅政策，落實居住正義承諾。