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AI投資從「熱潮」逐漸演變成「豪賭」 羅瑋：存在局部泡沫

▲富邦金首席經濟學家羅瑋 。（圖／記者顏真真攝）

美國經濟可望軟著陸 聚焦現金流穩健與定價能力的龍頭企業

AI供應鏈仍為股市配置首選 留意債市波動恐將加劇

AI投資熱潮推升全球股市包括台股，市場卻也擔心AI泡沫化。對此，富邦金控首席經濟學家羅瑋今（2）日在「富邦財經趨勢論壇」指出，當前的AI投資已經從「熱潮」逐漸演變成「豪賭」，目前AI產業確實存在局部泡沫，缺乏核心技術與明確獲利模式的概念股將面臨修正風險。不過，由於美國經濟展現優於預期的韌性，企業營收及獲利成長將支撐美股表現，下半年投資策略，AI供應鏈仍為市場配置首選，「HALO」概念投資則兼具防禦與成長雙重優勢，新興股市表現將取決於美國對外經貿政策走向及全球金流重化，債市則要留意波動恐加劇。羅瑋分析，當前的AI投資已經從「熱潮」逐漸演變成「豪賭」，雲端服務供應商（CSP）的資本支出佔營運現金流的比重即將突破98%，表示把賺來的每一塊錢都投進AI軍備競賽，Alphabet、Oracle 等公司今年融資金額驚人，導致5年期CDS（信用違約交換）上行，市場上的信用風險溢價正在抬頭，投資人需留意高估值科技股的「融資脆弱性」風險。雖然AI對經濟是正面動能，但對金融市場不一定永遠是利多，未來觀察重點應逐步從「哪些企業可以受惠於AI發展」，轉向「哪些企業具備穩健財務結構，足以支撐持續性的AI資本支出」。羅瑋認為，目前AI產業確實存在局部泡沫，缺乏核心技術與明確獲利模式的概念股將面臨修正風險，但長期而言，AI已從單純的「聊天機器人」進化為具備執行力的「AI Agent」；AI更已在企業產生實質滲透，近期美國科技與零售業裁員並非源於經濟惡化，而是AI已可有效承擔部分基礎程式碼編寫與常規工作；在程式碼生成、藥物研發、實驗模擬、法律行政、金融風險管控等領域AI同樣展現卓越成效，這波由AI推動的「破壞性創新」有望帶來新一波生產力提升。對於AI投資，他建議，可從「算力、電力、應用」3大環節觀察。台灣半導體產業在算力領域具備高度競爭優勢，先進製程晶片、高階伺服器及高速網通設備全球市佔率分別達90%、70%及逾5成，硬體製造居全球領先地位；同時，NB與PC產業亦在應用介面與終端工具端占有重要位置；相較之下，在應用平台與場域等軟體布局仍有深化空間。但隨著AI應用落地普及，又將進一步推升算力與電力需求，對台灣而言，AI將成為提升半導體產業及整體經濟成長的正向循環。羅瑋強調，下半年全球經濟主要風險包括地緣衝突是否造成能源、航運與糧食價格上揚及跨產業供應鏈斷鏈；各國央行面對通膨壓力可能延後降息或再次走向緊縮；美國總統川普的關稅及產業政策仍存在不確定性；而金融市場在偏高的市場利率累積壓力外溢、科技股權重集中，都將造成金融市場波動。目前預估全球經濟有50%機率順利軟著陸，在此情境下，羅瑋表示，美國通膨可望緩步回落到3%左右，美國聯準會（Fed）維持高利率但不再升息，中東局勢相對穩定，企業獲利也維持穩健。市場利率維持高位震盪，股市區間整理，美元相對穩定，油價將回落到每桶70到80美元區間。投資人可聚焦現金流穩健與定價能力的龍頭企業，關注中短天期高評級債券配置機會，維持足夠流動性伺機逢低布局。展望2026年下半年，在股票市場方面，羅瑋認為，由於美國經濟展現優於預期的韌性，企業營收及獲利成長將支撐美股表現。投資策略上，AI供應鏈仍為市場配置首選，「HALO」概念投資則兼具防禦與成長雙重優勢。新興股市表現將主要取決於美國對外經貿政策走向及全球資金流動變化。債券市場在通膨升溫疑慮與各國政府債務規模持續擴張下，對全球公債殖利率造成不利影響。Fed新任主席K. Warsh可能推動一系列政策變革，使市場重新評估未來流動性環境與政策溝通模式。在此情況下，投資人風險偏好出現轉變，預期全球債市波動度將進一步擴大。