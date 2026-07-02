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僅給了湖人「C+」的低分

湖人的選秀庫存已徹底見底，未來7年內幾乎沒有任何可交易的首輪籤，

▲湖人為了得到凱斯勒，選秀庫存已徹底見底，未來7年內幾乎沒有任何可交易的首輪籤。（圖／美聯社／達志影像）

新賽季勢必得大量採用沉退防守（Drop Coverage）

凱斯勒能完美扮演禁區黑手，為防守平庸的唐西奇與里夫斯擦屁股

▲凱斯勒能完美扮演禁區黑手，為防守平庸的唐西奇與里夫斯擦屁股。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）昨日發動重磅交易，以先簽後換的方式從猶他爵士隊（Utah Jazz）網羅受限制自由球員中鋒沃克·凱斯勒（Walker Kessler），並與其簽下4年1.3億美元的合約。湖人期盼由盧卡唐西奇（Luka Doncic）、奧斯汀里夫斯（Austin Reaves）與凱斯勒組成新三巨頭，然而這筆掏空未來資產的交易，卻在美國媒體間引發了兩極評價。為了迎合唐西奇對頂級護框中鋒的強烈渴望，湖人總經理羅伯佩林卡（Rob Pelinka）不惜送出2031年與2033年的無保護首輪選秀權，以及2028年與2030年的首輪互換權。美媒《CBS Sports》分析師山姆昆恩（Sam Quinn）與羅比卡蘭（Robby Kalland），直言這是一次巨大的溢價。CBS指出，在完成這筆交易後，僅剩2033年的次輪籤與2032年的首輪互換權。這意味著由唐西奇、里夫斯與凱斯勒構成的核心陣容，未來必須在僅剩殘餘邊緣球員的情況下直接衝擊總冠軍，球隊已無任何犯錯與後續補強的空間。雖然湖人迅速補進了塞克斯頓（Collin Sexton）、格蘭姆斯（Quentin Grimes）與馬穆克拉什維利（Sandro Mamukelashvili）等綠葉，但外界對凱斯勒年均3250萬美元的合約仍存有疑慮。現年24歲的凱斯勒在2024-25賽季展現出聯盟頂尖的護框與進攻籃板能力（場均11.1分、12.2籃板、2.4阻攻），但他上賽季因肩膀手術幾乎整季報銷，且職業生涯從未證明過自己能在贏球的隊伍或季後賽高強度對抗中存活，其54.5%的罰球命中率更是戰術上的重大軟肋。總教練J.J.瑞迪克（J.J. Redick）來隱藏他的移動缺陷。不過，《The Athletic》記者查克哈伯（Zach Harper）則給出較為寬容的「B+」評價，認為。知名球評傑森蒂姆夫（Jason Timpf）也對其戰術適應性表示讚賞，但也坦言湖人將因此陷入缺乏後續交易籌碼的艱難處境。反觀爵士隊方面，執行長丹尼安吉（Danny Ainge）再度展現了高超談判手腕，獲得美媒一致給予「A」與「A-」的高分。爵士原本開出5年約1.4億美元的續約條件，但凱斯勒團隊因感到未受重視而拒絕。爵士非常清楚，若強行匹配其他球隊的高額報價，將會鎖死球隊薪資空間，進而影響未來與喬治（Keyonte George）等年輕核心的續約。透過這筆交易，爵士不僅創造了一個約1520萬美元的交易特例，還成功洗劫了湖人的未來選秀權。爵士在未來7年的選秀會中，有6年握有首輪籤或互換權，手握無比豐厚的重建或升級籌碼。爵士接下來將擺脫擁擠的三大塔陣容，將重心全力放在培養今年的榜眼秀彼得森（Darryn Peterson）身上。