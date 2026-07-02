西班牙小組賽首戰雖然被維德角逼平，但後續連勝2場晉級，本屆賽會3場仍一球未失，展現出強大防守

但2位主力尼科·威廉斯（Nico Williams）與耶雷米·皮諾（Yeremy Pino）都有傷勢，成為最大隱憂。

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2026年美加墨世界盃32強進入第5天賽程，「無敵艦隊」西班牙將與傳統勁旅奧地利上演歐洲內戰，，主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente）打造的體系，目前已保持各項賽事32場不敗恐怖紀錄，本場也被看好能持續挺進16強，西班牙在小組賽階段表現沉穩，以2勝1和不敗戰績，尤其後兩場4：0戰勝沙烏地阿拉伯、1：0擊敗烏拉圭，高居H組第一晉級。最讓人驚豔的是防守端，小組賽3場竟然一球未失。雖然西班牙本場面對奧地利，被普遍看好能過關，但上一場對陣烏拉圭的惡戰中也付出代價，隊中主力邊鋒尼科·威廉斯與耶雷米·皮諾都出現傷勢，本場能否先發或替補上陣仍是未知數。整體而言，西班牙進攻端仍得仰賴「神童」耶馬（Lamine Yamal）坐鎮，小組賽對陣沙烏地梅開二度的奧亞薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）也狀態正佳，他們的發揮將決定西班牙能否順利撕開奧地利的防線。在兩隊過去8次正式比賽交手中，西班牙拿下6勝，心理層面上佔據絕對優勢。外界普遍預測這將會是一場由西班牙主導控球、奧地利伺機反擊並加強防守身體對抗的拉鋸戰。相較於西班牙無敵狀態之下，奧地利J組僅以1勝1和1敗、小組第二勉強突圍。面對實力強勁的西班牙，奧地利勢必要採取更具侵略性的身體對抗與高壓逼搶，試圖打破無敵艦隊的控制權。