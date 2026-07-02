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▲台股狂飆吸走市場資金，顏炳立直言期待股市熱錢轉進房市是「天真活潑可愛」。圖為房市示意資料照。（圖／記者徐銘穗攝）

台股從年初3萬點狂飆至4萬6000點，大批獲利了結熱錢真的會轉進房產嗎？戴德梁行董事總經理顏炳立今（2）日直言這種期待簡直是「天真活潑可愛」！他指出台股日均量達1.5兆，熱錢根本不會出來，房地產已慘淪大老婆（股市）之外的「小三」。下半年房市將慘唱〈碎心戀〉，面臨「量碎、價碎、買氣碎」格局。不過他特別開示，月薪3、4萬的年輕人想改變命運，一定要趕快參與這兩大市場。顏炳立直言，對於大眾期待股票賺錢會轉去買房，他送上「天真活潑可愛」6字！因為台股日均量1.5兆太狂暴，資金不可能出來。他妙喻，房地產已淪為「小三」，地位遠輸給大老婆（股市），至少3到5年不再是投資主流，全面進入「只有自用、沒有投資」的時代。下半年房市將慘唱〈碎心戀〉，陷入量碎、價碎、買氣碎。顏炳立指出，這波修正將呈現「蛋白區大於蛋黃區、大坪數大於小坪數」，這類產品未來將大幅修正。今年是「量大價必亂」的一年，目前市場只有一個字就是「等」，他狠勸手中握有多餘這類房的投資客聽話「快賣」！不過面對一般大眾，顏炳立也特別勉勵年輕人。他開示，現在很多年輕人月薪只有3、4萬元，但「年輕人想要改變自己，有兩件事一定要趕快參與！」這兩件事就是不動產與股票市場。雖然此時房市沒有投資機會，但年輕人仍應雙管齊下、提早參與研究，才是翻轉命運的關鍵。