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執行長庫克親自出馬 遊說川普政府

AI 浪潮引爆前所未有晶片荒

蘋果觸動華府國安敏感神經

美眾院議員不滿蘋果

全球記憶體供應吃緊，蘋果公司先前傳出有意向中國長鑫存儲採購記憶體元件，今日彭博進一步披露，蘋果正與兩家名列美國國防部黑名單的中國半導體製造商進行洽談，計畫採購其晶片，以期緩解全球記憶體短缺對供應鏈造成的衝擊。這場嚴重的晶片荒先前已迫使蘋果調漲旗下全線產品的售價。根據彭博報導，引述知情人士說法指出，蘋果正尋求向長鑫存儲（CXMT）與長江存儲（YMTC）採購記憶體元件，預計用於在中國境內銷售的裝置。蘋果與這兩家中企的談判仍在進行中，目前尚未定案。彭博引述消息來源披露，為了減輕與中國晶片製造商合作可能引發的政治風暴，蘋果的努力也包括執行長庫克（Tim Cook）親自向川普政府官員進行遊說，對象包括財政部長貝森特（Scott Bessent）。長鑫存儲與長江存儲這兩家公司，近期雙雙被列入美國國防部最新更新的中國實體清單中。美國政府認為這些實體涉嫌支持北京當局的軍事發展。儘管蘋果向長鑫存儲或長江存儲採購晶片，在法律上不需要獲得美國政府的正式批准，但在美中局勢（特別是先進科技領域）高度緊張之際，蘋果此舉恐將面臨華府國家安全鷹派人士的強烈反彈。目前，部分川普政府官員已對放行蘋果將這兩家中國企業納入其供應鏈表達反對意見。對此，美國商務部、財政部及白宮的發言人均未回應置評請求；蘋果公司則拒絕置評。這項採購計畫是因全球人工智慧（AI）熱潮所引發的連鎖效應。蘋果及其他消費電子製造商目前正苦於應對前所未有的記憶體晶片供應緊縮。由於資料中心所需的高階處理器消耗大量記憶體，各大記憶體大廠紛紛將產能轉向這個成長迅猛、且能帶來更高溢價的市場。若成功向長鑫存儲與長江存儲採購晶片，蘋果的記憶體供應商陣容將擴大至五家。目前，蘋果在行動裝置和桌上型電腦等全線產品的記憶體需求，主要仰賴韓國雙雄三星電子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix），以及美商美光科技（Micron Technology）。由於記憶體晶片短缺導致成本飆升，蘋果上周調漲了所有 Mac 電腦、iPad、智慧家庭裝置以及 Vision Pro 的售價。蘋果發言人當時表示，這歸咎於 AI 的快速擴張，並坦言蘋果「從未見過零組件價格上漲得如此劇烈、如此迅速」。蘋果的這項游說行動恐將激起川普政府內部的不滿。美國官員在 2026 年稍早才決定將長鑫存儲與長江存儲繼續留在備受關注的 「1260H 清單」 中。這是一份由美國國會授權制定的黑名單，國防部認定清單內的公司均支持中國人民解放軍。雖然美國國防部的這份名單在短期內帶來的直接法律後果有限，但美國政府正越來越頻繁地利用該名單，來限制涉案企業與美國軍方簽署合約或獲取科研資金的能力。美國眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）對蘋果試圖向這兩家中國記憶體製造商採購零件表達反對，他表示，「長鑫存儲與長江存儲是中國軍事企業，為中國共產黨推動軍事現代化，且對追求人工智慧（AI）主導地位提供助力」。外交事務委員會對美國出口管制計畫擁有管轄權，他語帶威嚇，若允許這項決定，將會摧毀川普所保障供應鏈安全，以及阻礙美國贏得AI軍備競賽的方向。