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▲遠東百貨副董事長徐雪芳出席愛買量販「夏日芒果祭」記者會（圖左3）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7月2日至7月5日限時4天夏日芒果祭優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

近年量販市場版圖持續洗牌，繼大潤發更名為「大全聯」後，家樂福因品牌授權到期，正式更名為「萬家福」。愛買量販今（2）日舉辦「夏日芒果祭」記者會坦言，近年經營環境確實較為辛苦，因此自去年起調整策略，轉向聚焦「吃」的需求，未來展店不排除開設超市型門市。針對外界關注愛買是否透過併購擴大市占率，遠東百貨副董事長徐雪芳表示，「有緣分就有機會」。今（2）日遠東百貨副董事長徐雪芳出席愛買量販「夏日芒果祭」記者會表示，愛買上半年營收成長約2%至3%，來客數也持續增加。針對家樂福更名為「萬家福」，她表示，目前尚未觀察到量販市場出現明顯變化，並正面看待競爭，直言「大家都在積極努力，萬家福也是我們的學習對象。」至於愛買未來是否有機會透過併購快速擴大版圖，她則回應「有緣分就有機會。」徐雪芳也表示，整體遠東零售集團，包括遠東百貨等事業，年營收已達1312億元，看好下半年零售及量販市場景氣表現。愛買營運長姚偉昱表示，愛買過去幾年經營確實較為辛苦，無論業績或獲利都承受不小壓力，因此自去年起調整經營策略，聚焦「吃」的需求，包括生鮮、熟食及烘焙等商品，今年開始已逐步看到成效，社區客群也慢慢回流。姚偉昱指出，量販店與超市販售商品重疊度高，因此愛買希望透過餐飲、美食街及熟食等特色，提升消費者到店意願。他觀察，消費者過去是「買完東西再去餐廳吃飯」，如今已轉變為「餐飲本身就是吸引消費者到量販店的重要理由」。以部分鄰近科技園區的門市為例，用餐時段幾乎客滿，也帶動整體來客數穩定成長。他也透露，在大型商場招商及租金調整不易的環境下，，並持續透過熟食、生鮮、美食街及異業合作等策略，提高商場經營效益，也成功改善部分過去虧損較大門市的營運表現。在各店營運方面，桃園店仍是全台「店王」，去年營收突破100億元，主要受惠於店型規模較大，加上結合周邊商圈優勢，帶動整體業績表現。看準民眾對季節限定水果的喜愛，愛買因應不同農產產季，今年第6度攜手臺南市政府推廣農產活動，將產地優質農特產直送全台門市，且7月2日至7月5日活動期間，四大芒果品種每斤59元起。◾愛文芒果、玉文芒果、金煌芒果、烏香芒果每斤59元起，全台門市販售。◾芒果奶酪：每個39元，每日新鮮製作，限南雅店、三重店、桃園店、復興店、水湳店販售。◾芒果布丁禮盒：每盒250元，限南雅店販售。◾養生芒果麵：每包109元，限南雅店販售。◾果乾系列：台灣芒果乾、無糖芒果乾每包250元；情人果乾135元。，限南雅店販售。◾其他特產：破布籽漬69元、林桑鴨蛋/皮蛋4入一盒99元。