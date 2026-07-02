我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2026高雄啤酒節」場域圖（圖／高雄啤酒節臉書）

▲周子瑜將於7月3日於高雄啤酒節登場。（圖／翻攝自高雄啤酒音樂節臉書）

▲「2026高雄啤酒節」表演卡司與時間表（圖／高雄啤酒節臉書）

▲「2026高雄啤酒節」百威舞台卡司（圖／高雄啤酒節臉書）

▲「2026高雄啤酒節」交通管制資訊（圖／高雄啤酒節臉書）

2026高雄啤酒音樂節將於明（3）日登場，一連開唱至7月5日，地點就在高雄夢時代前廣場表演名單包括韓流天王Rain、TWICE周子瑜、RIIZE、SUPER JUNIOR藝聲等20組台韓大咖歌手。《NOWNEWS今日新聞》整理卡司陣容、節目表、票價等資訊，一文掌握。2026年07月03日（五）～ 2026年07月05日（日）▪️7月3日、7月4日皆是14:50入場▪️7月5日為16:00入場高雄夢時代正對面廣場：周子瑜TZUYU、FLARE U（崔立于、姜玗進）、玖壹壹、U:NUS、Kimberley陳芳語、Ariel蔡佩軒、李雅英、李珠珢。：Rain、BTOB、Ozone、吳宗憲、馬念先、梁舒涵、瑋瑋 黃挺瑋、李雅英、李珠珢。：RIIZE、YESUNG（藝聲）、安心亞、洪佩瑜、高爾宣OSN、Sabrina胡恂舞。📍7月3日（五）：阿跨面、JUD陳泳希、DJ Swallow妖嬌、DJ Nikki。📍7月4日（六）：Who Cares胡凱兒、李浩瑋Howard Lee、DJ Swallow 妖嬌、DJ Nikki。📍7月5日（日）：傻子與白痴、葛西瓦×珮妏VERNA、DJ Swallow妖嬌、DJ Nikki。7月3日 (五) 13:00-21:007月4日 (六) 13:00-21:007月5日 (日) 13:00-21:00📍票價：超級搖滾區(座位) 單日票 4499元搖滾A.B區(座位) 單日票 3499元搖滾C.D區(座位) 單日票 2499元一般區(站位) 單日票 1499元📍備註：一、每日票券皆數量有限，售完為止。預售票已完售之票種，現場無販售。二、如達到場地人數容納上限，主辦單位有權停止售票三、搖滾漫遊區不開放現場售票到R6凱旋站3號出口C5夢時代站：搭乘15、36、70、214等路線，至「夢時代站」下車。時間：6月29日 09:00－7月6日09:00活動期間進行交通管制，敬請配合改道▪️時代大道（中華五路-成功二路）禁止通行▪️時代大道（成功二路往西側頂端）禁止通行時代大道（成功二路往西側頂端）7月3日(五)-7月5日(日) 每日12:00-23:00 開放為機車臨停區域