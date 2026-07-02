泰山今（2）日公布10款疑似受污染的油品瓶身上的有效期限批號，方便民眾檢視，如果有買到該商品，建議立即停用並且退貨。官方表示疑似受污染商品僅限指定批號，不過為擴大保障消費者權益，凡2026年4月至6月購買相關產品者，不分印製批次，都可依意願辦理退款。

我是廣告 請繼續往下閱讀
泰山公告指出，若是在指定實體通路購買，可直接依各通路規定辦理退款。全聯、大全聯須攜帶4至6月購買發票與瓶子，回原門市退費；萬家福則攜帶4至6月購買憑證，無需商品，可至任一門市退費；美廉社攜帶4至6月購買發票，無需商品，可至任一門市退費；福利總處攜帶4至6月購買憑證，無需商品，回原門市即可退費。

▲泰山公布疑似受污染的10款油品有效日期批號。（圖／翻攝官網）
▲泰山公布疑似受污染的10款油品有效日期批號。（圖／翻攝官網）
泰山10款油品批號一次看

1.金酥耐炸油18L，有效日期：20270408

2.沙拉油18L，有效日期：20270409

3.泰山不飽和大豆沙拉油2.6L，有效日期：20270409

4.環保鐵桶沙拉油18Kg   ，有效日期：20270409

5.泰山精選蔬菜油3L，有效日期：20270725d

6.泰山好理調合油2L，有效日期：20270725d

7.泰山花生風味調和油2L，有效日期：20271009

8.泰山大豆沙拉油0.6L，有效日期：20270413E

9.泰山歐式果實精華調合油1.5L，有效日期：20271013

10.泰山好理調合油0.6L，有效日期：20270725f

若不是在上述通路購買，或原購買通路不接受退款，消費者可依購買憑證或商品，改向泰山官方表單申請，資料核實無誤後將進行退款作業。泰山先前也表示，凡2026年4至6月購買相關產品者，可透過0800-079080專線、官方LINE、官網及社群平台聯繫諮詢，即日起至9月30日受理。

▲泰山官網公布產品噴印有效日期，方便民眾辨識。（圖／翻攝官網）
▲泰山官網公布產品噴印有效日期，方便民眾辨識。（圖／翻攝官網）
發票不見怎麼辦？

若紙本發票已遺失，可先回想當初是否使用手機條碼、通路會員、信用卡、行動支付或會員載具。財政部電子發票整合服務平台提供「手機條碼發票查詢」與載具消費發票查詢，消費者可登入後查詢載具內發票；平台也說明，線上查詢發票範圍會配合發票對獎，雙月可查詢本期在內最近4期，單月可查詢最近5期，且每次查詢區間須為同1個月。

若是存在通路會員載具，例如全聯、萬家福、美廉社會員帳號，也可進入該通路APP或會員專區，搜尋4月至6月購買紀錄，確認是否有泰山油品消費明細。若手上只有電子發票證明聯，也可利用證明聯上的4位隨機碼，透過財政部電子發票整合服務平台查詢發票金額與明細。

相關新聞
周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...