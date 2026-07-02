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▲泰山公布疑似受污染的10款油品有效日期批號。（圖／翻攝官網）

泰山10款油品批號一次看

▲泰山官網公布產品噴印有效日期，方便民眾辨識。（圖／翻攝官網）

發票不見怎麼辦？

官方表示疑似受污染商品僅限指定批號，不過為擴大保障消費者權益，凡2026年4月至6月購買相關產品者，不分印製批次，都可依意願辦理退款。泰山公告指出，若是在指定實體通路購買，可直接依各通路規定辦理退款。全聯、大全聯須攜帶4至6月購買發票與瓶子，回原門市退費；萬家福則攜帶4至6月購買憑證，無需商品，可至任一門市退費；美廉社攜帶4至6月購買發票，無需商品，可至任一門市退費；福利總處攜帶4至6月購買憑證，無需商品，回原門市即可退費。若不是在上述通路購買，或原購買通路不接受退款，消費者可依購買憑證或商品，改向泰山官方表單申請，資料核實無誤後將進行退款作業。泰山先前也表示，凡2026年4至6月購買相關產品者，可透過0800-079080專線、官方LINE、官網及社群平台聯繫諮詢，即日起至9月30日受理。若紙本發票已遺失，可先回想當初是否使用手機條碼、通路會員、信用卡、行動支付或會員載具。財政部電子發票整合服務平台提供「手機條碼發票查詢」與載具消費發票查詢，消費者可登入後查詢載具內發票；平台也說明，線上查詢發票範圍會配合發票對獎，雙月可查詢本期在內最近4期，單月可查詢最近5期，且每次查詢區間須為同1個月。若是存在通路會員載具，例如全聯、萬家福、美廉社會員帳號，也可進入該通路APP或會員專區，搜尋4月至6月購買紀錄，確認是否有泰山油品消費明細。若手上只有電子發票證明聯，也可利用證明聯上的4位隨機碼，透過財政部電子發票整合服務平台查詢發票金額與明細。