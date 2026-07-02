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▲韓國媒體爆料，孫興慜與李在城疑因拒訪風波與教練團關係惡化，洪明甫在生死戰的先發安排因此備受爭議。（圖／美聯社／達志影像）

韓國隊在2026年美加墨世界盃小組賽爆冷出局後，當家球星孫興慜為何會在生死戰被移出先發名單，如今疑似有了新內幕。根據韓國媒體爆料，韓國隊在小組賽期間曾因隨隊記者私下嘲諷孫興慜「免服兵役」身分，引爆全隊拒訪風波，隨後孫興慜與中場主力李在城又被指未配合教練團恢復受訪要求，導致將帥關係急速惡化。外界質疑，兩人最終在對南非的關鍵戰被拔先發，恐怕不只是單純戰術考量，而與這場拒訪風波脫不了關係。據金議員掌握的線報指出，這場內部風暴始於上個月7日，韓國隊在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）的訓練場備戰。當時，幾名隨隊記者在私下閒聊時，對孫興慜過去免服兵役的特權發表了極具嘲諷意味的言論。沒想到，這段私下對話竟意外被錄音並上傳至網路，瞬間引爆軒然大波。為了力挺隊長，韓國隊在隨後戰勝捷克隊的比賽後，全隊團結一致，硬起來抵制了所有韓國媒體的賽後採訪，以此表達對記者不當言論的強烈抗議。然而，這場媒體抵制行動卻成為了球隊分裂的開端。儘管涉事媒體後續發表了正式的道歉聲明，但身為老將的孫興慜與好友李在城，依然堅持繼續抵制採訪。不過，隊內的其他球員卻開始感到不滿，他們認為在世界盃這種受到全球高度關注的期間，長期拒絕受訪將會對球隊形象造成負面影響。前總教練洪明甫眼見事態擴大，於是下達指令，要求全體球員在對陣墨西哥的比賽後必須恢復接受採訪。絕大多數的球員都選擇遵從了教練的指示，但（李在城方面宣稱是因為需要接受興奮劑檢測而無法出席）。金議員直言，正是因為這次公然抗命，導致了將帥關係徹底降至冰點。隨後在對陣南非的生死戰中，孫興慜與李在城被雙雙排除在先發名單之外，這項調度「與此次拒訪事件絕對脫不了關係」。對於外界沸沸揚揚的內鬨傳聞，洪明甫在輸給南非後的賽後記者會上曾極力否認：「雖然對陣墨西哥時的氣氛確實有些混亂，但我認為隊內沒有任何問題。」他甚至打趣地表示，自己經歷過的2014年巴西世界盃，難度大概是現在的50倍。除了本土球員的內鬨，金議員還加碼爆料，陣中的歸化球員卡斯特羅普（Jens Castrop）直到第三場比賽下半場才獲得首秀機會，原因並非技術問題，而是教練團在「文化差異」的溝通上出了狀況。針對連串爆料與國家隊慘澹的出局成績，韓國文化體育觀光部已經正式宣布，將對韓國足協（KFA）的整體營運展開「專項審計」，並計劃成立由外部專家組成的特別調查委員會。調查範圍將涵蓋教練選拔程序、協會資金管理，以及國家隊整體的運作狀況，誓言要將韓國足球圈的潛規則與管理問題徹底查個水落石出。