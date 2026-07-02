我是廣告 請繼續往下閱讀

周子瑜日前歡慶27歲生日，在IG曬出多張生活照，其中一張照片是保時捷購車禮鑰匙圈，以及她坐在帕拉梅拉車裡的畫面，讓粉絲猜測她砸下620萬元購入新車當成送自己的生日禮物，不過相關傳聞被她本人給澄清了，子瑜今（2）日返台時，在機場回應粉絲：「不是我的車。」子瑜本週將以個人歌手身分參加高雄啤酒節活動，從韓國出發時，吸引粉絲到場送機，有站哥趁著提到IG上的保時捷，笑著說：「IG上的車很酷，是第一台車嗎？」沒想到子瑜立刻搖頭回：「不是我的。」親口否認外界盛傳的買車消息。事實上，子瑜日前分享27歲生日照片時，出現保時捷鑰匙扣以及坐在車內的照片，粉絲比對後猜測是第三代Panamera，最低售價620萬元起、最貴可突破1200萬元，再加上她曾說過成年後最大的願望就是考駕照，因此大家都認為是子瑜在巡演空檔圓夢考照，並買下人生第一輛豪車。周子瑜回應保時捷不是自己的影片曝光後，讓粉絲紛紛笑說：「以為可以看到子瑜開車，感覺就很帥」、「她回得有點心虛好好笑」、「感覺她在跟大家開玩笑」、「子瑜一回家看起來心情就超好，好漂亮。」