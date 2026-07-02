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台股早盤下殺逾千點，失守46K關卡，隨後跌幅收斂，截至12點左右，暫報46474.27點，下跌544.72點。權值股多數走低，不過台塑集團股價表現搶眼，台化10點後即漲停鎖死；台塑也幾度觸及漲停，目前同樣暫報漲停價位59.7元。台積電今日下跌50元、2%，暫報2455元；聯發科及台達電相對有撐，一度翻紅，但目前仍在平盤下方，分別暫報4305元、下跌0.68%，以及1975元、下跌0.75%。油品代製廠中聯油脂原料驗出「苯駢芘」不合規定，影響下游泰山、福壽、福懋三家業者；泰山、福壽、福懋油股價下跌0.4％至2.5％左右。油品公司大統益則上揚1%，其股東大成也上漲逾2%。台塑集團今表現搶眼，台化雖開低，但隨即反攻、10點後鎖死漲停價位61.9元；台塑同樣開低，但重拾漲勢、在11點後幾度觸及漲停價位59.7元。南亞暫報197元、台塑化暫報57.3元，皆有7%左右漲幅，南亞更是今日指數貢獻榜首。記憶體族群今日多下挫，南亞科、力成、群聯等跌幅從2%至4%左右。今日成交量前十名目前為群創、友達 、力積電、華邦電、中石化、台塑 、南茂、希華、晶技、台化。