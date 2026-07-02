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7大速食業者回應！未使用相關油品

餐飲集團聲明！無使用不合格批號的油品

台灣大豆沙拉油檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標，影響知名大廠泰山、福壽、福懋，醫師表示，致癌物苯駢芘常見於油炸燒烤類食物，民眾擔心已經吃下肚，到底1300公噸毒油流向哪？1300公噸「苯駢芘」一級致癌物超標的大豆沙拉油流向市面，泰山、福壽、福懋21個批號共18個品項緊急下架回收。民眾擔心已經在速食與餐廳外食時不小心吃下肚。對此，各業者齊發聲說明。◾️餐廳所使用之油炸用油均為進口葵花油，經檢查目前使用油皆依照嚴格的品質管理及檢驗機制進行自主管理，確保符合台灣相關法規與食品安全標準。◾️食藥署近日公告回收之相關油品業者，皆非目前的油品供應商，現在用油符合台灣食品衛生安全標準的100%進口植物烹炸油，各餐廳每日皆會進行檢測，並依檢測結果及使用狀況即時更換，確保油品。◾️無採購目前下架的食用油品牌。◾️無使用已公布相關問題油品，並以食品安全與品質為首要原則，相關原物料皆依既有標準嚴格把關，符合國內外法規與檢驗規範。◾️集團及代理品牌使用油品皆非此次食安事件的問題批號，不過仍將採取更嚴謹的預防性措施，將陸續進行門市油品更換作業，並持續追蹤供應商檢驗資料及主管機關最新公告。◾️內部查核確認，目前所使用的食用油未受到此次影響。◾️餐廳目前皆無使用不合格批號的油品，產品正常供應。請消費者安心。