隨著法國家樂福授權到期，台灣家樂福改名為萬家福，旗下自有品牌也改為統一自有品牌「UNIDESIGN」，《NOWNEWS》記者直擊賣場，發現價格非常有優勢，其中冷凍水餃910公克只要59元，一包64顆、一顆不用1元，還有大罐鮮奶，1858毫升只要145元，100毫升不用8元，跟好市多網紅商品「科克蘭冷藏全脂牛乳」價格幾乎相同，且不像好市多一次要購入兩罐，萬家福一罐就能結帳；自有品牌衛生紙平均單張也更便宜。
萬家福自有品牌便宜到哭！鮮奶、衛生紙售價贏過好市多
萬家福上架統一自有品牌「UNIDESIGN」商品，其中「優質鮮乳」每罐1858毫升只要145元，也就是每 100ml 只要約7.8元，即使是主打高 CP 值的 Costco 自家品牌科克蘭鮮乳（兩大瓶組），換算下來單瓶（約 1.89L）也要將近135至140元左右。
超便宜的必買品項還有「UNIDESIGN新柔感三層衛生紙」24包入第一件308元，兩件598元、平均299元，平均每張0.124元。對比好市多「科克蘭三層120抽衛生紙」一串24包369元，平均每張0.13元，萬家福自有品牌更便宜。「UNIDESIGN冷凍水餃/高麗菜」每包只要59元，一包64顆、一顆不用1元。
還有「UNIDESIGN純水嬰兒柔膚濕巾」每組80抽x3包，買一送一平均一件127.5元；UNIDESIGN洗髮乳/沐浴乳，一大桶2000毫升只要88元；UNIDESIGN洋芋片/買2送1單件30元平均一件20元。
UNIDESIGN首波42品項上市！未來拓展350款商品
萬家福表示，UNIDESIGN系列涵蓋食品與非食品（清潔/五金/日用品），首波已有 42 款品項率先上架開賣，預計未來將持續拓展至350款以上的多元商品。
自7月1日起至 9 月 30 日止，只要購買 UNIDESIGN 品牌系列商品單筆消費滿 599 元（含）以上，並使用 uniopen 聯名卡支付，即可享有 10％ 現金折價券超值回饋！單筆最高回饋 60 元，每位會員歸戶每日於量販、超市各限回饋乙次。
🟡萬家福第一期DM優惠公開！近600款商品買一送一
萬家福第一期DM公開、優惠開跑，即起至7月14日將近600個品項買一送一，其中包含100個新商品也都半價。《NOWNEWS》記者直擊現場，一大區特價商品逛不完，小家電、氣泡飲品、茶飲、養生補品、冷藏乳品、冷凍食品、冰品、個人清潔用品、生鮮蔬果魚肉，通通都半價。
且多款熱賣統一商品享OPENPOINT10倍送，單筆購買指定統一商品，滿399元贈統一蜜豆奶一瓶，或統一脆麵，還能再19元加價購好勁道千羽拉麵一包（320g）。
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萬家福上架統一自有品牌「UNIDESIGN」商品，其中「優質鮮乳」每罐1858毫升只要145元，也就是每 100ml 只要約7.8元，即使是主打高 CP 值的 Costco 自家品牌科克蘭鮮乳（兩大瓶組），換算下來單瓶（約 1.89L）也要將近135至140元左右。
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還有「UNIDESIGN純水嬰兒柔膚濕巾」每組80抽x3包，買一送一平均一件127.5元；UNIDESIGN洗髮乳/沐浴乳，一大桶2000毫升只要88元；UNIDESIGN洋芋片/買2送1單件30元平均一件20元。
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