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日圓恐貶至1美元兌200日圓？市場開始討論極端情境

多家機構上修預測 避險基金喊出「200並非不可能」

日美利差難縮小 BOJ升息步調仍遭質疑

政府稱干預見效 市場卻認為效果恐有限

財政赤字、能源進口 日本基本面持續承壓

套利交易盛行 放空日圓交易仍具吸引力

日圓兌美元持續走弱，市場如今甚至開始討論一個過去被認為「難以想像」的情境──匯率可能一路貶至1美元兌200日圓。儘管多數分析師認為這仍屬極端預測，但在日本與美國利差居高不下、財政體質惡化以及日本銀行（BOJ）升息步調緩慢等因素影響下，部分投資機構認為，200日圓已不再是不可能發生的情境。根據彭博社報導，日圓近日跌至1986年以來最低水準附近，成為過去一年全球表現最疲弱的主要貨幣之一。截至7月1日，美元兌日圓報約162.73。市場普遍認為，日本政府持續釋出可能干預匯市的訊號，雖然有助於短線穩定匯率，但難以改變日圓長期偏弱的基本面。投資人認為，日本仍落後於其他主要經濟體的升息步調，在高利率環境下，日圓結構性弱勢短時間內難以扭轉。多家金融機構已開始上修對日圓貶值的風險預估。資產管理公司T. Rowe Price認為，美元兌日圓最悲觀情境可能升至169；瑞穗銀行（Mizuho Bank）則預估170附近為重要關卡；日本第二大金融集團三井住友金融集團（SMFG）甚至將180列為未來數年的可能情境之一。更為悲觀的觀點來自新加坡避險基金Blue Edge Advisors。基金經理Yeoh表示，若日本銀行進一步落後全球貨幣政策正常化腳步，且未透過升息或匯市干預遏止跌勢，美元兌日圓明年底甚至可能升至180至205區間，「200並非不可能」。市場部位也反映相同看法。最新數據顯示，避險基金上月對日圓建立的空頭部位已升至2017年以來最高水準。外匯選擇權市場則預估，未來一年美元兌日圓升至180的機率約15%，至於突破200日圓的機率雖不到1%，但已開始進入市場討論範圍。日本銀行6月已將政策利率調升0.25個百分點至1%，創1995年以來新高，並暗示仍有進一步升息空間。不過，市場認為升息幅度仍不足以縮小與美國之間的利差。另一方面，新任美國聯準會（Fed）主席華許（Kevin Warsh）持續強調控制通膨的重要性，市場預期美國利率可能維持高檔甚至進一步上升，使日美利差難以明顯收斂，持續對日圓形成壓力。此外，日本政府近期傳出希望日本銀行放慢升息速度，也進一步加深市場對日圓走弱的疑慮。Asymmetric Advisors分析師Amir Anvarzadeh直言，日本目前正站在「貨幣危機的邊緣」，並批評日本銀行決策過於保守，使目前局勢有相當程度屬於「自我造成」。分析人士指出，若美元真的升破200日圓，美國可能需要出現比市場預期更為鷹派的貨幣政策、通膨再度升溫、美國公債殖利率大幅走高，同時油價飆升、地緣政治風險惡化等多重因素同時發生，因此目前仍非市場主流預期。日本財務省國際事務副大臣三村淳（Atsushi Mimura）則表示，日本政府認為，今年稍早日圓跌破160後所採取的匯市干預行動已發揮效果，並獲得美國支持。但不少市場人士認為，即使日本再度進場干預，效果恐怕仍有限。日本今年4月底至5月底間曾投入創紀錄的11.73兆日圓干預匯市，在2022年及2024年也曾採取類似措施，但都僅帶來短暫反彈，之後日圓仍恢復長期貶值趨勢。分析認為，日本沉重的財政負擔也是市場擔憂焦點。目前日本政府債務已超過國內生產毛額（GDP）的200%，居主要經濟體之首，長年財政赤字也引發外界質疑政府支出模式是否具備永續性。此外，伊朗衝突推升能源價格，也進一步削弱日圓表現。由於日本超過95%的原油仰賴中東進口，油價上漲將增加貿易成本，進一步拖累日圓。另一方面，弱勢日圓也讓「套利交易」（Carry Trade）持續盛行。投資人以低利率日圓借款，再投資於高收益資產，例如土耳其里拉、新興市場股票甚至委內瑞拉債券，使日圓融資需求持續增加，也加劇貶值壓力。Alpha Binwani Capital創辦人賓瓦尼（Ashwin Binwani）表示：「日本的總體經濟、政策和市場部位的環境，仍明顯有利日圓走弱。」他從日圓約在155兌1美元附近便開始建立做空部位，並說：「只要這些條件持續存在，放空日圓仍很有吸引力。」