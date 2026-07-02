我是廣告 請繼續往下閱讀

主動通報後停工 下游同步啟動回收

台中市中聯油脂公司自主檢驗，發現旗下「大豆沙拉油」檢驗異常，一級致癌物苯駢芘（BaP）含量超標，總計約1300公噸問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者。中聯油脂今（2）日出面說明，表示昨晚食安處已正式通知廠方停止沙拉油生產及加工出貨；目前廠區全面停工，後續將持續配合主管機關調查，若有進一步進度，會統一對外說明。至於為何4月初製造的沙拉油，6月底才驗出問題，廠方則稱不便多回應。位於台中市清水區的中聯油脂股份有限公司已全面停工，管理課蔣姓襄理上午出面說明事件時序表示，該批問題大豆油是在4月4日製造，公司於6月29日透過內部檢驗機制發現異常。依規定，苯駢芘法定標準值為2ppb，但該批次檢驗值約為8.1ppb，明顯超標，因此公司24小時內主動通報台中市政府食安處。台中市食安處表示，6月30日接獲通報後，隨即會同衛福部食藥署展開聯合稽查。目前確認該批問題油品總量約1300公噸，流向福壽實業、福懋油脂及泰山企業等3家業者。食安處除立即要求中聯油脂全面停止產線與出貨，也責令相關業者下架回收，並持續追查市面流向及流入數量。蔣姓襄理指出，中聯油脂除向主管機關通報，也同步通知3家下游分裝公司全面停止出貨，並啟動回收機制。食安處7月1日到廠稽核後，晚間正式通知廠方「停止沙拉油生產及加工出貨」，目前廠方靜待後續調查結果。至於外界關心的回收進度及受影響品牌，蔣姓襄理表示，中聯油脂主要負責製油，後續分裝、品牌通路銷售及實際流入市面的數量，仍須由下游業者與主管機關進一步對外說明，廠方不便代為發言。中聯油脂表示，後續將全力配合主管機關指示，並邀請專家協助釐清製程異常原因，盡快提出改善措施與檢討報告。對於此次事件造成社會大眾不安與不便，公司也表達歉意，未來如有最新調查進度，將統一對外說明。