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南僑發現油品有疑慮 林淑芬：政府應扛檢驗責任

泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」，因苯駢芘（BaP）檢驗不符合我國法規標準，預防性下架。衛福指出，原先中聯自主檢驗合格，但下游廠商「南僑」通報疑似超標，因此通知中聯，再次追蹤殘餘原料，發現出問題，進而通知其他廠商。他表示，後續待調查清楚後，會再補強監測機制。3家大廠包括泰山、福壽、福懋爆出沙拉油原料驗出一級致癌物超標，而主要是由油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」。石崇良今日出席立法院備質詢時，會前聯訪時被問到相關問題，原料初步在4月製造，當時有送驗且報告是合格，但後續送製成品後再檢驗，發現異常，回頭追蹤殘餘原料，驗出不合規定的數據。民進黨立委林淑芬質詢時詢問，發現問題的下游業者是哪一家。食藥署署長姜至剛說明，因部分下游廠商會自行再次檢驗。他透露，經中聯檢驗合格後，交貨給下游廠商南僑，再次檢驗發現不合格，回報中聯。林淑芬直指，「如果沒有南僑、沒有下游廠商謹慎的再檢驗一次，這些超標油品會下架嗎？會公告不及格嗎？答案是不會」她提到，中聯自主檢驗合格，但下游廠商檢驗不合格，「他們以前驗的真的合格嗎？」食藥署署長姜至剛說，因業者委託第三方檢驗，第一次是4月份委託SGS、第二次是愛之味幫忙檢驗、第三次再度確認則是由SGS，第三方的檢驗是被核可的。不過，林淑芬說，高風險源頭影響大眾，應有更多後市場監測，且是由官方進行。她認為，地方政府每個月應針對高風險產品經常抽驗，「如果這次沒有南僑，就合格通過了，接下來南僑假設不做，難道就沒人要做嗎？政府應扛起責任。」石崇良表示，會將整體調查清楚後，再進行加強。