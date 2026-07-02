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台灣驚爆毒大豆沙拉油事件！衛生福利部食品藥物管理署表示，泰山、福壽、福懋等大廠共1300公噸毒油品流入市面，上游台中的中聯油脂自主通報檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標，影響超過21個批號、18個品項。對此，台北市長蔣萬安表示，已要求衛生局立即啟動稽查，確認市面相關產品全面下架，同時釐清案情及責任歸屬。針對毒油事件，台北市長蔣萬安表示，他已經要求衛生局即刻的啟動稽查，來確定市面上全面下架；當然同時也會即刻去釐清案情，並且了解責任歸屬；同時也已經全面的要求業者去說明整個生產的批號、流向，以及要求他們提出完整的銷毀計畫。蔣萬安也說，法務局消保官也即刻的做好各項的準備；那同時產業局市場處，也要求各市場自治會自主檢查全面下架。新北衛生局說明，本次油品事件，產品製造商位於臺中，依目前公告需下架回收之產品品項與批號，本局已啟動專案查核，針對賣場超市等販售通路加強稽查，確認相關產品下架回收落實情形，以確保消費者食品安全。針對油品食安事件，教育局也說，目前正值暑假，學校未供應校園午餐。教育局已第一時間要求全市團膳廠商及學校自立廚房，全面清查食用油品牌、品項、批號及進貨來源。凡屬食藥署公布的疑慮油品，一律不得供應校園午餐，並立即停用、退回上游廠商。教育局也強調，目前衛生主管機關正進一步釐清疑慮原料涉及的下游成品批次及完整流向。教育局將依調查結果持續追蹤，確保校園午餐食材安全。桃園部分，市長張善政指出，昨天衛福部食藥署公布，中聯油脂約1300公噸大豆沙拉油檢驗異常，檢出致癌物苯駢芘超標。桃園市政府接獲通報後，立即啟動食安應變機制，展開全面清查、迅速處置。他要求衛生局第一時間通知各大賣場、量販店及食品販售通路，針對食藥署公告的受影響品牌、品項及批號全面下架，也同步查核食品製造業、餐飲業及下游業者，確認問題產品沒有持續流通。張善政說明，雖然目前正值暑假，他還是特別要求盤點校園午餐使用情形。只要涉及孩子的食品安全，就不能因為沒有供餐而鬆懈，後續如果發現有相關產品，一律停止使用、封存更換。如果市民家中購買到食藥署公告的受影響產品，請先停止食用，並向原購買通路辦理退換貨；如有相關問題，也可撥打1950或0800-285-000尋求協助。張善政強調，食品安全不能有絲毫鬆懈，市府會持續配合中央追蹤產品流向、落實稽查，隨時向市民報告最新狀況，全力守護大家的食安。