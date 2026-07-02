我是廣告 請繼續往下閱讀

肯亞拒持台灣護照入境？外交部：目前未接獲案例

OOC大會遭拒發證件 外交部曾抗議中國施壓

王瑞德喊反制：不要去肯亞、停止晶片輸出

近日有肯亞媒體引述當地外交官員說法指出，肯亞政府將拒絕持台灣護照者入境，引發國內關注，也掀起不少台灣民眾反彈。對此，外交部表示，目前尚未接獲國人遭拒絕入境的案例，相關規定是否調整仍有待觀察。不過，資深媒體人王瑞德則開砲怒轟，主張台灣應採取反制措施，甚至喊出：「禁止所有台灣晶片輸出肯亞！」肯亞媒體近日報導，當地外交官員表示，未來將拒絕持有台灣護照人士入境，消息曝光後引發我國社會議論。外交部回應指出，目前台灣民眾前往肯亞，仍依照現行制度申請電子旅行准證（eTA），並持效期6個月以上的台灣護照即可入境，迄今尚未接獲有國人反映遭拒絕入境的情況。外交部表示，將持續密切關注肯亞政府是否調整相關入境規定，若有任何變動，將適時向肯方表達嚴正關切並積極交涉，以維護國人商務及旅遊權益。同時，考量肯亞近期對台灣採取不友善作法，也提醒民眾評估赴當地的必要性，並留意自身安全。事實上，台灣與肯亞間的外交爭議並非首次發生，今年6月14日，台灣代表團應肯亞政府邀請，原定前往蒙巴薩（Mombasa）出席「第11屆我們的海洋大會（OOC 11）」，卻在活動前遭主辦單位以「不承認台灣護照」為由拒發入場證件，導致代表團最後無法參與會議。外交部當時指出，該起事件是北京政府在背地裡操盤，並於6月16日發布聲明，對中國無理施壓肯亞政府的蠻橫行徑，表達嚴正抗議與強烈譴責。針對肯亞媒體最新報導，資深媒體人王瑞德也在臉書發文表達不滿，他表示，如果肯亞真的拒絕持台灣護照人士入境，「那就不要去」，認為外界討論是否停止捐贈舊鞋只是小事。王瑞德進一步指出，肯亞仰賴野生動物觀光創造大量收入，既然如此，台灣也可以思考更具實質影響力的反制措施。他直言，肯亞「應該用不到晶片」，因此台灣應該禁止晶片出口至肯亞，並強調：「有什麼了不起！」這篇貼文也吸引了超過7千人按讚力挺。