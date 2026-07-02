日圓持續走弱，外媒《路透社》獨家引述多名知情人士透露，日本財務省有意改採更低調、突襲式的方式，遏制做空日圓的投機交易，亦即未來或將減少事前釋出干預訊號的動作。
根據《路透社》報導，消息人士表示，過去日本政府經常透過公開談話警告市場，暗示若日圓跌至特定價位，可能就會出手干預，但此舉也讓投機客有時間提前回補空單、降低損失。如今，當局希望避免透露任何「防線」，讓市場無法預測干預時機，增加突襲效果。
報導指出，今年4月底至5月初，日本政府曾動用11.7兆日圓干預匯市，創下歷來最大規模，一度成功拉抬日圓，但效果並未持久。近期，日圓再度逼近1美元兌162日圓，是1986年以來的低點，也讓市場重新關注日本政府是否再次出手。
知情人士表示，日本最高外匯官員近來已減少針對匯率發表強硬談話，財務大臣片山皋月僅表示，若匯率出現過度波動，政府將在必要時採取適當措施。這種較為低調的溝通方式，正是新策略的一部分，旨在避免市場透過官方發言，推測干預時機點。
《路透》分析，日本是否再次干預，除了取決於日圓貶值速度，也與美國經濟數據、美元走勢密切相關。由於美日利差仍大，市場持續偏向放空日圓，日本政府則希望透過更難預測的干預方式，提高投機交易成本，減緩日圓貶勢。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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報導指出，今年4月底至5月初，日本政府曾動用11.7兆日圓干預匯市，創下歷來最大規模，一度成功拉抬日圓，但效果並未持久。近期，日圓再度逼近1美元兌162日圓，是1986年以來的低點，也讓市場重新關注日本政府是否再次出手。
知情人士表示，日本最高外匯官員近來已減少針對匯率發表強硬談話，財務大臣片山皋月僅表示，若匯率出現過度波動，政府將在必要時採取適當措施。這種較為低調的溝通方式，正是新策略的一部分，旨在避免市場透過官方發言，推測干預時機點。
《路透》分析，日本是否再次干預，除了取決於日圓貶值速度，也與美國經濟數據、美元走勢密切相關。由於美日利差仍大，市場持續偏向放空日圓，日本政府則希望透過更難預測的干預方式，提高投機交易成本，減緩日圓貶勢。
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