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巴威颱風快速發育 靠近台灣又大又強

▲巴威颱風將行經整片西北太平洋海域吸收能量，發展條件非常良好，有機會升級為強颱。（圖／中央氣象署）

下周二是關鍵 巴威颱風轉彎時間左右台灣風險

▲太平洋高壓強弱，會是巴威颱風路徑轉折關鍵，歐洲系集模式（左）認為可能穿越台灣， AI 模式（右）則會提早轉彎。（圖／賈新興提供）

巴威颱風（國際命名：Bavi）今（2）日上午生成，路徑可能在下周對台灣造成威脅，歐洲氣象模式甚至預估會「穿越北部陸地」，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，無論是否襲台，巴威都將會是又大又強的颱風，請民眾近期務必留意最新天氣預報，提早安排下周行程。賈新興說明，巴威颱風在關島東方生成後，將行經整片西北太平洋海域吸收能量，發展條件非常良好，尤其是本周末前，巴威颱風會快速發育，環流越來越完整，強度預估能來到強烈颱風，靠近台灣時會是個「又大又強」的颱風。賈新興指出，目前太平洋高壓中心在日本，巴威颱風將順著高壓邊緣往西北移動，關鍵轉折點會落在下周二（7月7日），太平洋高壓可能減弱、東退，讓巴威颱風出現往北轉彎的路徑。如果太平洋高壓減弱較多，巴威颱風會較早轉向，對台灣威脅降低；但若太平洋高壓減弱較少，巴威颱風會較晚轉向，整體路徑就會更靠近台灣。賈新興也提到，目前歐洲系集模式認為，太平洋高壓減弱較少，巴威颱風路徑將有「穿越北台灣陸地」的可能，時間在下周後半段；而 AI 系集模式則認為太平洋高壓減弱較多，巴威颱風將提早轉向，在台灣至琉球群島、沖繩之間的海域北上，顯現颱風路徑還有很大不確定性，民眾務必特別留意。