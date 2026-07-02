2026年世界盃足球賽32強淘汰賽持續進行，一戰定生死的賽制讓每場比賽都充滿張力。NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也逐漸找回手感，神蛙「蛙貴」近期拉出2連勝，目前累積戰績為10勝11敗，命中率提升至47.6%，距離重返5成勝率只差一步。本集《蛙貴的挑戰》鎖定32強焦點大戰，由C羅領軍的葡萄牙對上「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）率領的克羅埃西亞，這是兩位傳奇的告別之戰，本場比賽蛙貴看好雙方在正規時間（含下半場傷停補時）踢成平手。
2連勝後再出手 蛙貴看好正規時間踢平
葡萄牙將於台灣時間7月3日上午7點交手克羅埃西亞，本場台灣運彩賽事編號1044，根據台灣運彩盤口資訊，葡萄牙獨贏賠率1.40，和局3.30，克羅埃西亞勝出3.65。讓分盤部分，葡萄牙讓1球賠率2.30，和局（葡萄牙剛好贏1球）3.10，克羅埃西亞受讓1球1.85。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.55、小球1.90；3.5球盤則為大球2.35、小球1.33。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對葡萄牙與克羅埃西亞之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴並未選擇葡萄牙或克羅埃西亞直接勝出，而是停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內難分勝負。
由於淘汰賽最終一定會分出晉級球隊，因此蛙貴這次的選擇代表牠看好比賽可能進入延長賽，甚至上演PK大戰，這也讓本集預測結果更具懸念。
神蛙能否靠和局預測重返5成？
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會預測正規90分鐘內的主勝、和局或客勝；進入淘汰賽後，若停留在金蛙球門區，則代表預測雙方在正規時間踢成平手。
目前蛙貴處於2連勝狀態，戰績10勝11敗、勝率47.6%。這回牠在葡萄牙與克羅埃西亞的歐洲內戰中大膽選擇和局，究竟神蛙能否延續火燙手感，讓勝率正式逼近5成，答案將在比賽結束後揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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葡萄牙將於台灣時間7月3日上午7點交手克羅埃西亞，本場台灣運彩賽事編號1044，根據台灣運彩盤口資訊，葡萄牙獨贏賠率1.40，和局3.30，克羅埃西亞勝出3.65。讓分盤部分，葡萄牙讓1球賠率2.30，和局（葡萄牙剛好贏1球）3.10，克羅埃西亞受讓1球1.85。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.55、小球1.90；3.5球盤則為大球2.35、小球1.33。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對葡萄牙與克羅埃西亞之戰展開預測。經過一番觀察後，蛙貴並未選擇葡萄牙或克羅埃西亞直接勝出，而是停留在象徵「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內難分勝負。
由於淘汰賽最終一定會分出晉級球隊，因此蛙貴這次的選擇代表牠看好比賽可能進入延長賽，甚至上演PK大戰，這也讓本集預測結果更具懸念。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，小組賽階段蛙貴會預測正規90分鐘內的主勝、和局或客勝；進入淘汰賽後，若停留在金蛙球門區，則代表預測雙方在正規時間踢成平手。
目前蛙貴處於2連勝狀態，戰績10勝11敗、勝率47.6%。這回牠在葡萄牙與克羅埃西亞的歐洲內戰中大膽選擇和局，究竟神蛙能否延續火燙手感，讓勝率正式逼近5成，答案將在比賽結束後揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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