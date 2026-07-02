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日本國家隊在2026年世界盃32強淘汰賽中，以1：2惜敗傳統強權巴西隊，無緣晉級16強。隨著世界盃征程落幕，日本足協針對國家隊新任總教練的佈局引發外界高度關注。對此，40歲的日本傳奇球星本田圭佑今（2）日無預警於個人社群平台X公開向日本足協喊話：「讓我試一年看看。」近日日本媒體盛傳，日本足協有意向現任總教練森保一提出一份「為期1年」的續約報價，以此作為尋找下一任正式主帥的過渡方案。這則消息讓本田圭佑在社群上直言：「雖然我知道這會引來正反兩面的評價，但我還是必須說。看到媒體報導足協要給森保教練一年續約合約，如果這只是因為找不到下任總教練候選人、純粹當作過渡期的權宜之計，那不如讓我來試一年看看吧。」本田還進一步說道：「如果接下來的亞洲盃我輸了，不用多說，直接把我開除沒關係。我絕對輸得起、也玩得起這場賭注。」本田圭佑在本屆世界盃期間，受邀擔任日本NHK電視台與《Nippon TV》的賽事講評，以犀利且獨到的戰術剖析在網路上引發廣大迴響。事實上，在日本隊惜敗巴西後，本田就在當天的電視直播節目中被問及4年後是否有意執掌國家隊兵符，當時他就毫不掩飾地表示：「我渴望以總教練的身份重新站上球場。雖然我知道自己還有需要提升和學習的地方，但我對自己的執教能力非常有信心。我會持續向外界展現我的熱情，並在各個領域不斷成長。」儘管本田圭佑對帥位有十足的野心，但他目前並未持有日本足協及亞足聯規定的最高級別教練證照。過去他曾多次對這項僵化的證照體制提出質疑，並在2018年時以「實質總經理（GM）」的身份，在沒有證照的情況下實質執教柬埔寨國家隊。